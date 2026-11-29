di Redazione ZON

In sintesi. «L’anno che verrà» è una canzone di Lucio Dalla scritta nel 1978 e pubblicata nel febbraio 1979 da RCA Italia nell’album «Lucio Dalla». Il brano ha la forma di una lettera a un amico lontano e racconta l’Italia degli anni di piombo con ironia, per poi immaginare un anno nuovo miracoloso e chiudersi su una speranza concreta.

I punti chiave Lucio Dalla scrisse «L’anno che verrà» nel 1978 e la pubblicò nel febbraio 1979 come ultima traccia dell’album «Lucio Dalla», per RCA Italia.

I produttori dell’album «Lucio Dalla» sono Renzo Cremonini e Alessandro Colombini, mentre Giampiero Reverberi ha diretto l’orchestra e curato gli arrangiamenti.

Nel 1979 Lucio Dalla disse che l’«anno che verrà» non è un anno mitico, ma un’operazione positiva: la riscoperta dell’amore e dei nostri mezzi di partecipazione.

L’identità dell’amico a cui scrive Lucio Dalla non è accertata: le ricostruzioni citano Giuseppe Rossetti, padre Michele Casali, un amico non identificato e una dimensione di fede.

«L’anno che verrà» è l’inno del Bologna e risuona allo stadio Dall’Ara dopo ogni partita casalinga vinta.

«L’anno che verrà» è una lettera immaginaria che Lucio Dalla scrive a un amico lontano. Con ironia racconta l’Italia dei tardi anni Settanta, chiusa nella paura del terrorismo, poi immagina un anno nuovo esagerato e quasi miracoloso. Il brano si chiude su una speranza concreta: chi scrive dice di prepararsi a ciò che verrà.

Di cosa parla «L’anno che verrà»?

Il testo ha la forma di una lettera. Dalla stesso, in un’intervista Rai, ha spiegato di aver immaginato una distanza tra sé e un amico, a cui fa un rapporto dettagliato di come si vive oggi.

La prima parte funziona come un gioco che gli permette di esagerare. Il resto è un equilibrio tra malinconia e speranza, tenuto insieme dall’ironia.

Quando e come nasce il brano?

Dalla scrisse la canzone nel 1978 e la pubblicò nel febbraio 1979 come ultima traccia dell’album «Lucio Dalla», per RCA Italia. I produttori erano Renzo Cremonini e Alessandro Colombini. Il disco era previsto per la fine del 1978, ma l’etichetta lo fece slittare.

Nello stesso album ci sono anche «Anna e Marco» e «Milano». La registrazione risale al 1978 agli Stone Castle Studios, con l’orchestra diretta da Giampiero Reverberi, che curò anche gli arrangiamenti. Al piano c’è Ron, alla chitarra Ricky Portera.

Sulla durata le fonti divergono: la tracklist dell’album indica 4:24, quella della raccolta del 2002 indica 4:26. Sono due versioni diverse.

Un disco della maturità

L’album fa parte del «trittico della maturità» insieme a «Com’è profondo il mare» (1977) e «Dalla» (1980). Con questi dischi Dalla prosegue da solo, dopo aver interrotto i rapporti anche con Roversi.

Secondo una ricostruzione giornalistica, il brano nasce anche dalla lettura de «La passeggiata» di Robert Walser. Una pagina enciclopedica in inglese riferisce che Dalla si dichiarò ispirato dallo scrittore svizzero.

Che clima storico c’è dietro il testo?

La canzone riflette le paure di un periodo segnato dalla violenza terroristica, dalla morte di Aldo Moro, dalla morte misteriosa di Giovanni Paolo I e dalle dimissioni del Presidente Leone. Nel testo ne resta un segno concreto: i sacchi di sabbia vicino alla finestra.

Una lettura enciclopedica la considera la chiusura amara degli anni Settanta, ricordati come «anni di piombo»: omicidi politici, rapimenti, terrorismo di destra, di sinistra e anarchico. L’ironia, in questa lettura, fa da salvagente. Una ricostruzione giornalistica colloca il pezzo nel clima di stanchezza del biennio 1978-79, quello del cosiddetto «riflusso».

Come si legge il testo parte per parte?

La lettera e la paura

L’inizio è un resoconto della vita quotidiana, fatto di paura, chiusura e silenzi. Chi scrive parla all’amico lontano come si fa in una lettera, con tono confidenziale e dettagli minuti. Il clima sociale entra nelle immagini domestiche più che nei discorsi.

Il gioco dell’esagerazione

Poi la canzone cambia registro e immagina un anno straordinario. Il Natale tornerà tre volte e si farà festa dalla mattina alla sera. La televisione annuncerà una trasformazione generale.

È un’invenzione dichiarata: Dalla ha detto di averla costruita per poterci ridere sopra e continuare a sperare.

Il ritorno alla malinconia e la chiusa

Il brano torna infine alle strofe malinconiche. La chiusa mescola disillusione e speranza, con la promessa di una preparazione personale.

Nella lettura enciclopedica affiora anche il timore che l’anno passi in un istante. Per questo conta che in quell’istante tutti siano presenti.

Secondo l’analisi di un blog musicale, la musica asseconda questo percorso: alternanza di maggiore e minore, con un sapore di fado, e un passaggio di ritmo rock. Si tratta di una lettura di un blog, non di una fonte ufficiale.

Cosa ha detto Dalla e cosa è una lettura critica?

Nel 1979, ospite di un programma radiofonico, Dalla disse che l’«anno che verrà» non è un anno mitico. Indica invece un’operazione positiva: la riscoperta dell’amore e dei nostri mezzi di partecipazione.

In un’intervista Rai del marzo 2010 aggiunse di aver fatto una canzone tutt’altro che pessimista. Non ci sono miracoli, disse, e l’unico possibile è quello su noi stessi: restare funzionanti e non vedere sempre il nero.

La lettura come chiusura amara del decennio e quella come preghiera laica sono invece interpretazioni, non dichiarazioni dell’autore.

Chi è l’amico a cui scrive Dalla?

Non è accertato. Le ricostruzioni indicano più possibilità, riassunte qui.

Ipotesi Cosa si racconta Stato Giuseppe Rossetti Incarcerato alla Dozza per motivi politici. Dalla avrebbe passato il Capodanno con lui e la prima versione sarebbe nata a casa sua a Monghidoro. Racconto non verificato Padre Michele Casali Frate domenicano bolognese, con cui il testo sarebbe stato rivisto. Ipotesi non confermata Un amico non identificato Un destinatario di finzione o mai rivelato. Nessuna conferma ufficiale Una dimensione di fede L’amico «molto lontano» come rimando alla fede di Dalla, in una preghiera laica. Lettura critica

Quali cautele servono su queste ricostruzioni?

Le fonti non sono concordi. Una pagina enciclopedica in inglese afferma con sicurezza che l’amico era Rossetti, mentre altre ricostruzioni usano il condizionale e ricordano che non ci sono mai state conferme ufficiali.

Episodi come il Capodanno in carcere vengono riportati con formule come «si racconta». Anche l’idea che l’amico sia Cristo è l’opinione personale di un singolo autore, non un dato.

Perché «L’anno che verrà» si ascolta ancora oggi?

La Rai ha scelto il titolo per lo show annuale della notte di Capodanno. Attenzione a non confondere il programma con la canzone: sono due cose distinte.

Il brano è anche l’inno del Bologna e risuona al Dall’Ara dopo ogni partita casalinga vinta. Dalla era tifoso rossoblù.

Dalla l’ha incisa anche in spagnolo («Querido amigo») e in portoghese («O ano que virá»), e l’ha eseguita in duetto con Francesco De Gregori.

Critica e numeri

Secondo un blog musicale, Rolling Stone ha inserito l’album tra i 100 più belli di sempre. Un’altra fonte scrive che fu il più venduto del 1979.

Una pagina enciclopedica in inglese riporta per il singolo un picco al 9° posto nella classifica FIMI del 2012 e un doppio platino (200.000 unità, vendite dal 2009). È un dato non verificato sul sito FIMI. Le soglie di certificazione cambiano nel tempo, quindi un «doppio platino» va sempre legato al periodo di calcolo.

Domande frequenti Di cosa parla L’anno che verrà di Lucio Dalla? È una lettera immaginaria che Lucio Dalla scrive a un amico lontano. Racconta con ironia l’Italia dei tardi anni Settanta, chiusa nella paura del terrorismo, poi immagina un anno nuovo esagerato e quasi miracoloso e si chiude su una speranza concreta. Quando è uscita L’anno che verrà di Lucio Dalla? Lucio Dalla scrisse la canzone nel 1978 e la pubblicò nel febbraio 1979 come ultima traccia dell’album «Lucio Dalla», per RCA Italia. Il disco era previsto per la fine del 1978, ma l’etichetta lo fece slittare. Chi è l’amico a cui scrive Lucio Dalla ne L’anno che verrà? Non è accertato e non esiste una conferma ufficiale. Le ricostruzioni indicano Giuseppe Rossetti, padre Michele Casali, un amico non identificato o una dimensione di fede, e solo alcune di queste sono racconti non verificati. Cosa ha detto Lucio Dalla sul significato de L’anno che verrà? Nel 1979 Lucio Dalla disse che l’«anno che verrà» non è un anno mitico, ma un’operazione positiva: la riscoperta dell’amore e dei nostri mezzi di partecipazione. In un’intervista Rai del marzo 2010 aggiunse che l’unico miracolo possibile è quello su noi stessi: restare funzionanti e non vedere sempre il nero. L’anno che verrà è l’inno del Bologna? Sì, «L’anno che verrà» è l’inno del Bologna e risuona allo stadio Dall’Ara dopo ogni partita casalinga vinta. Lucio Dalla era tifoso rossoblù.

Fonte: Treccani – Lingua italiana (Canzoni) · Wikipedia (it) – L’anno che verrà (brano musicale) · Wikipedia (en) – L’anno che verrà · Wikipedia (en) – Lucio Dalla (album) · Wikipedia (it) – Caro amico ti scrivo (raccolta 2002) · Fanpage.it Music · Rockit · Cultweb · Il Sussidiario · Corriere dell’Umbria · Canzoneitaliana.it · Ti racconto una canzone (blog) · thesoundcheck.it · All Music Italia (soglie FIMI)