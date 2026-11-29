di Redazione ZON

In sintesi. Anne Hathaway e il marito Adam Shulman hanno avuto il terzo figlio a metà novembre 2026, ma non hanno annunciato il nome né il sesso del bambino. La nascita è emersa dalle foto scattate a New York. Gente.it ipotizza tre piste: una J come i fratelli Jonathan e Jack, una E o la mitologia greca di The Odyssey.

I punti chiave Anne Hathaway e Adam Shulman hanno avuto il terzo figlio a metà novembre 2026.

Al 29 novembre 2026 Anne Hathaway e Adam Shulman non hanno annunciato né il nome né il sesso del terzo figlio.

I due fratelli maggiori del neonato si chiamano Jonathan e Jack.

Gente.it propone tre piste sul nome: la lettera J, la lettera E e la mitologia greca di The Odyssey.

Nel film The Odyssey Anne Hathaway interpreta Penelope.

Anne Hathaway ha avuto il terzo figlio con il marito Adam Shulman a metà novembre 2026. La coppia non ha fatto annunci ufficiali e non ha rivelato il sesso del bebè.

La nascita si è saputa grazie ad alcune foto: l’attrice passeggiava per New York con il neonato in un marsupio. Gente.it ha messo insieme tre ipotesi sul nome, partendo dai fratelli maggiori, dai dati della Social Security Administration e dalle tendenze di BabyCenter e Nameberry. Sono congetture, non conferme.

Perché i fratelli maggiori fanno pensare a una J

I primi due figli di Anne Hathaway e Adam Shulman si chiamano Jonathan e Jack. Sono due classici che restano nella Top 100 americana.

Per un maschio l’ipotesi è James, il sesto nome più scelto per i maschi negli Stati Uniti. Per una femmina l’ipotesi è Jamie, sulla scia di nomi maschili addolciti dal finale in -ie, come Stevie e Andie.

Jamie richiamerebbe anche Gerald, il padre dell’attrice, da cui potrebbe nascere un inedito Gerri.

Quali nomi con la E potrebbero entrare in famiglia

La E è l’iniziale del 15% dei nomi femminili più amati negli Stati Uniti. Evelyn è nella Top 10 da anni e ha la stessa eleganza senza tempo di Jack e Jonathan.

Tra i maschi Evan è al 153° posto della classifica americana. È un nome abbastanza classico da non stancare e abbastanza raro da non sembrare scontato.

Cosa c’entra la mitologia greca di The Odyssey

Nel 2026 Anne Hathaway è stata protagonista di quattro film, tra cui Il diavolo veste Prada 2 e The Odyssey. In The Odyssey interpreta Penelope.

L’uscita del film ha riacceso l’interesse per la mitologia classica: nomi come Perseus e Iris sono in forte crescita. Penelope, il nome del personaggio, sarebbe una scelta troppo autoreferenziale per una figlia.

Helen, al 462° posto, ha un fascino antico e misurato. Homer è fuori dalle classifiche ufficiali e richiama Homer Simpson, ma segnerebbe una rottura netta con i nomi dei fratelli.

Quanto sono diffusi negli Stati Uniti i nomi ipotizzati

Nome Pista Posizione negli Stati Uniti James Lettera J 6° tra i nomi maschili Evelyn Lettera E Top 10 tra i nomi femminili Evan Lettera E 153° tra i nomi maschili Helen Mitologia greca 462° Homer Mitologia greca Fuori dalle classifiche ufficiali

Al 29 novembre 2026 Anne Hathaway e Adam Shulman non hanno annunciato il nome del bambino.

Domande frequenti Quando è nato il terzo figlio di Anne Hathaway? Anne Hathaway e il marito Adam Shulman hanno avuto il terzo figlio a metà novembre 2026. La coppia non ha fatto annunci ufficiali: la nascita si è saputa grazie ad alcune foto scattate a New York. Come si chiama il terzo figlio di Anne Hathaway? Il nome non è noto. Al 29 novembre 2026 Anne Hathaway e Adam Shulman non lo hanno annunciato. Quelle circolate sono ipotesi di Gente.it, non conferme. Come si chiamano gli altri figli di Anne Hathaway? I primi due figli di Anne Hathaway e Adam Shulman si chiamano Jonathan e Jack. Sono due nomi classici che restano nella Top 100 americana. Anne Hathaway ha avuto un maschio o una femmina? Il sesso del bambino non è stato reso noto. Anne Hathaway e Adam Shulman non hanno fatto annunci ufficiali sul terzo figlio. Quali nomi si ipotizzano per il terzo figlio di Anne Hathaway? Gente.it indica tre piste. La prima è la J dei fratelli Jonathan e Jack, con James e Jamie. La seconda è la E, con Evelyn ed Evan. La terza è la mitologia greca di The Odyssey, con Helen e Homer.

Immagine di repertorio

Fonte: Gente IT