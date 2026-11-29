Il nome del terzo figlio di Anne Hathaway: tre ipotesi, nessuna conferma
In sintesi. Anne Hathaway e il marito Adam Shulman hanno avuto il terzo figlio a metà novembre 2026, ma non hanno annunciato il nome né il sesso del bambino. La nascita è emersa dalle foto scattate a New York. Gente.it ipotizza tre piste: una J come i fratelli Jonathan e Jack, una E o la mitologia greca di The Odyssey.
I punti chiave
- Anne Hathaway e Adam Shulman hanno avuto il terzo figlio a metà novembre 2026.
- Al 29 novembre 2026 Anne Hathaway e Adam Shulman non hanno annunciato né il nome né il sesso del terzo figlio.
- I due fratelli maggiori del neonato si chiamano Jonathan e Jack.
- Gente.it propone tre piste sul nome: la lettera J, la lettera E e la mitologia greca di The Odyssey.
- Nel film The Odyssey Anne Hathaway interpreta Penelope.
Anne Hathaway ha avuto il terzo figlio con il marito Adam Shulman a metà novembre 2026. La coppia non ha fatto annunci ufficiali e non ha rivelato il sesso del bebè.
La nascita si è saputa grazie ad alcune foto: l’attrice passeggiava per New York con il neonato in un marsupio. Gente.it ha messo insieme tre ipotesi sul nome, partendo dai fratelli maggiori, dai dati della Social Security Administration e dalle tendenze di BabyCenter e Nameberry. Sono congetture, non conferme.
Perché i fratelli maggiori fanno pensare a una J
I primi due figli di Anne Hathaway e Adam Shulman si chiamano Jonathan e Jack. Sono due classici che restano nella Top 100 americana.
Per un maschio l’ipotesi è James, il sesto nome più scelto per i maschi negli Stati Uniti. Per una femmina l’ipotesi è Jamie, sulla scia di nomi maschili addolciti dal finale in -ie, come Stevie e Andie.
Jamie richiamerebbe anche Gerald, il padre dell’attrice, da cui potrebbe nascere un inedito Gerri.
Quali nomi con la E potrebbero entrare in famiglia
La E è l’iniziale del 15% dei nomi femminili più amati negli Stati Uniti. Evelyn è nella Top 10 da anni e ha la stessa eleganza senza tempo di Jack e Jonathan.
Tra i maschi Evan è al 153° posto della classifica americana. È un nome abbastanza classico da non stancare e abbastanza raro da non sembrare scontato.
Cosa c’entra la mitologia greca di The Odyssey
Nel 2026 Anne Hathaway è stata protagonista di quattro film, tra cui Il diavolo veste Prada 2 e The Odyssey. In The Odyssey interpreta Penelope.
L’uscita del film ha riacceso l’interesse per la mitologia classica: nomi come Perseus e Iris sono in forte crescita. Penelope, il nome del personaggio, sarebbe una scelta troppo autoreferenziale per una figlia.
Helen, al 462° posto, ha un fascino antico e misurato. Homer è fuori dalle classifiche ufficiali e richiama Homer Simpson, ma segnerebbe una rottura netta con i nomi dei fratelli.
Quanto sono diffusi negli Stati Uniti i nomi ipotizzati
|Nome
|Pista
|Posizione negli Stati Uniti
|James
|Lettera J
|6° tra i nomi maschili
|Evelyn
|Lettera E
|Top 10 tra i nomi femminili
|Evan
|Lettera E
|153° tra i nomi maschili
|Helen
|Mitologia greca
|462°
|Homer
|Mitologia greca
|Fuori dalle classifiche ufficiali
Al 29 novembre 2026 Anne Hathaway e Adam Shulman non hanno annunciato il nome del bambino.
Domande frequenti
Quando è nato il terzo figlio di Anne Hathaway?
Anne Hathaway e il marito Adam Shulman hanno avuto il terzo figlio a metà novembre 2026. La coppia non ha fatto annunci ufficiali: la nascita si è saputa grazie ad alcune foto scattate a New York.
Come si chiama il terzo figlio di Anne Hathaway?
Il nome non è noto. Al 29 novembre 2026 Anne Hathaway e Adam Shulman non lo hanno annunciato. Quelle circolate sono ipotesi di Gente.it, non conferme.
Come si chiamano gli altri figli di Anne Hathaway?
I primi due figli di Anne Hathaway e Adam Shulman si chiamano Jonathan e Jack. Sono due nomi classici che restano nella Top 100 americana.
Anne Hathaway ha avuto un maschio o una femmina?
Il sesso del bambino non è stato reso noto. Anne Hathaway e Adam Shulman non hanno fatto annunci ufficiali sul terzo figlio.
Quali nomi si ipotizzano per il terzo figlio di Anne Hathaway?
Gente.it indica tre piste. La prima è la J dei fratelli Jonathan e Jack, con James e Jamie. La seconda è la E, con Evelyn ed Evan. La terza è la mitologia greca di The Odyssey, con Helen e Homer.
Immagine di repertorio
Fonte: Gente IT
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