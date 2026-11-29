di Redazione ZON

In sintesi. Wallander è la serie poliziesca con Kenneth Branagh nel ruolo del detective della polizia di Ystad, andata in onda dal 2008 al 2016. A differenza di Sherlock e Broadchurch, la serie punta sulla psicologia del protagonista e affronta tratta di esseri umani, traffico di organi, crimini d’odio e corruzione, con un realismo spesso scomodo.

I punti chiave La serie Wallander è andata in onda tra il 2008 e il 2016.

Kenneth Branagh interpreta il detective protagonista della serie Wallander.

Wallander e il suo team lavorano alla stazione di polizia di Ystad.

Tra i temi della serie Wallander ci sono la tratta di esseri umani, il traffico di organi, i crimini d’odio e la corruzione.

La critica ha riconosciuto il valore di Wallander fin dalla prima stagione e ha elogiato in particolare Kenneth Branagh.

Wallander, la serie poliziesca con Kenneth Branagh nel ruolo del detective protagonista, è andata in onda tra il 2008 e il 2016 e ha avuto meno risonanza di Sherlock e Broadchurch.

Perché Wallander è diverso da Sherlock e Broadchurch

Sherlock, con Benedict Cumberbatch nei panni di Holmes, punta sull’ingegno deduttivo portato all’estremo e sulla dinamica tra i due protagonisti. Broadchurch, con David Tennant e Olivia Colman, costruisce la tensione sul mistero e sull’impatto del crimine sulla comunità.

Wallander sposta invece l’attenzione sulla psicologia del detective. Ogni caso spinge il protagonista a interrogarsi sul senso del suo lavoro, sulla normalizzazione della violenza nella società moderna e sulla propria capacità di continuare a fare questo mestiere senza perdere se stesso.

Quali casi affronta il detective della polizia di Ystad

Wallander e il suo team lavorano alla stazione di polizia di Ystad. I casi sono spesso brutali e disturbanti, e nascono da problemi sociali concreti.

Tra i temi trattati ci sono la tratta di esseri umani, il traffico di organi, i crimini d’odio e la corruzione. La serie non attenua la durezza della criminalità contemporanea.

Nella serie Wallander ogni vittima lascia un segno sul protagonista. Ogni colpevole lo costringe a riflettere sulla natura umana, e ogni caso risolto apre più domande di quante ne chiuda.

Cosa ha detto la critica sulla serie con Kenneth Branagh

La critica ha riconosciuto il valore di Wallander fin dalla prima stagione. Gli elogi sono andati in particolare a Kenneth Branagh, capace di trasmettere complessità emotiva attraverso silenzi e sguardi.

Il realismo spesso scomodo di Wallander e la scelta di evitare semplificazioni narrative e finali rassicuranti hanno portato a considerare la serie una delle migliori produzioni crime britanniche del suo decennio.

Domande frequenti Di cosa parla la serie Wallander? Wallander segue il detective protagonista e il suo team alla stazione di polizia di Ystad. I casi sono spesso brutali e nascono da problemi sociali concreti, come la tratta di esseri umani, il traffico di organi, i crimini d’odio e la corruzione. Chi interpreta il detective nella serie Wallander? Il detective protagonista di Wallander è interpretato da Kenneth Branagh. La critica ha elogiato in particolare la sua capacità di trasmettere complessità emotiva attraverso silenzi e sguardi. In che anni è andata in onda la serie Wallander? La serie Wallander con Kenneth Branagh è andata in onda tra il 2008 e il 2016. Ha avuto meno risonanza di Sherlock e Broadchurch. In cosa Wallander è diversa da Sherlock e Broadchurch? Sherlock punta sull’ingegno deduttivo e sulla dinamica tra i due protagonisti, mentre Broadchurch costruisce la tensione sul mistero e sull’impatto del crimine sulla comunità. Wallander sposta invece l’attenzione sulla psicologia del detective, che a ogni caso si interroga sul senso del suo lavoro. Cosa ha detto la critica su Wallander con Kenneth Branagh? La critica ha riconosciuto il valore di Wallander fin dalla prima stagione. Il realismo scomodo e la scelta di evitare finali rassicuranti hanno portato a considerarla una delle migliori produzioni crime britanniche del suo decennio.

Fonte: BadTaste