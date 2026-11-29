di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’oroscopo di Branko per domenica 29 novembre 2026, sei segni su dodici hanno amore e incontri favoriti: Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia, Scorpione e Pesci. Quattro segni (Ariete, Toro, Cancro e Leone) hanno prospettive di lavoro positive, mentre Vergine e Capricorno guardano già a dicembre.

I punti chiave L’oroscopo di Branko per il 29 novembre 2026 indica amore e incontri favoriti per sei segni: Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia, Scorpione e Pesci.

Per il lavoro, Branko vede prospettive positive il 29 novembre 2026 per quattro segni: Ariete, Toro, Cancro e Leone.

Branko invita alla cautela la Bilancia nelle collaborazioni professionali, lo Scorpione negli accordi lavorativi e i Pesci negli acquisti impulsivi.

La famiglia è al centro delle previsioni di Branko per tre segni: Toro, Cancro e Leone.

Nell’oroscopo di Branko, Vergine e Capricorno guardano già a dicembre: alla Vergine servono energia e determinazione, al Capricorno potrebbe arrivare un nuovo slancio.

L’oroscopo di Branko per domenica 29 novembre 2026, ultima domenica del mese, dà le previsioni per i dodici segni zodiacali su amore, lavoro, fortuna e nuove opportunità.

Chi ha incontri e amore favoriti secondo Branko il 29 novembre 2026

Nell’oroscopo di Branko per il 29 novembre 2026 i sentimenti sono il tema forte per sei segni su dodici.

Ariete: le amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più importante e i nuovi incontri sono favoriti.

le amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più importante e i nuovi incontri sono favoriti. Gemelli: i sentimenti sono protagonisti della giornata e sono favoriti incontri e viaggi, nonostante alcuni impegni familiari.

i sentimenti sono protagonisti della giornata e sono favoriti incontri e viaggi, nonostante alcuni impegni familiari. Leone: anche un appuntamento informale potrebbe riservare piacevoli sorprese.

anche un appuntamento informale potrebbe riservare piacevoli sorprese. Bilancia: in amore potrebbe aprirsi una fase promettente.

in amore potrebbe aprirsi una fase promettente. Scorpione: sono previsti interessanti sviluppi sentimentali e possibili nuove alleanze.

sono previsti interessanti sviluppi sentimentali e possibili nuove alleanze. Pesci: fascino e sensibilità favoriscono gli incontri sentimentali.

Lavoro e soldi: chi ha prospettive favorevoli e chi deve andare con prudenza

Per il lavoro, l’oroscopo di Branko del 29 novembre 2026 indica prospettive positive per quattro segni.

Ariete: prospettive favorevoli negli affari.

prospettive favorevoli negli affari. Toro: graduale ripresa sul fronte professionale.

graduale ripresa sul fronte professionale. Cancro: opportunità economiche e professionali all’orizzonte.

opportunità economiche e professionali all’orizzonte. Leone: prospettive economiche interessanti.

Branko invita invece alla cautela altri segni nella giornata del 29 novembre 2026. Alla Bilancia suggerisce di valutare attentamente le collaborazioni professionali, allo Scorpione di usare prudenza negli accordi lavorativi.

Per i Pesci l’oroscopo di Branko avverte di fare attenzione agli acquisti impulsivi. Il Sagittario, secondo Branko, vive una domenica potenzialmente fortunata ma con qualche tensione professionale.

Famiglia, svago e dicembre: gli altri consigli dell’oroscopo di Branko

La famiglia è al centro delle previsioni di Branko per il 29 novembre 2026 per tre segni.

Toro: maggiore attenzione alla famiglia e alle relazioni consolidate.

maggiore attenzione alla famiglia e alle relazioni consolidate. Cancro: possibili novità riguardanti la casa e la vita familiare.

possibili novità riguardanti la casa e la vita familiare. Leone: serenità familiare.

Per l’Acquario Branko consiglia di accantonare gli impegni professionali e di dedicare la domenica del 29 novembre 2026 agli affetti e al divertimento. Al Sagittario suggerisce di concedersi momenti di svago.

Due segni guardano già a dicembre nell’oroscopo di Branko. La Vergine trova nell’energia e nella determinazione un aiuto per affrontare i cambiamenti e deve prepararsi alle novità che il mese potrebbe portare. Per il Capricorno cresce l’energia per recuperare terreno, e dicembre potrebbe portare un nuovo slancio personale e professionale.