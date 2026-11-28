di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’astrologo Branko, sabato 28 novembre 2026 Leone e Sagittario sono i segni più fortunati della giornata, grazie a Luna e Giove. Per l’amore le previsioni migliori riguardano Ariete e Cancro. Toro, Scorpione e Acquario devono invece muoversi con più cautela, tra tensioni familiari, impulsività e spese.

I punti chiave Secondo Branko, Leone e Sagittario sono i segni più fortunati di sabato 28 novembre 2026.

Secondo Branko, il 28 novembre 2026 la Luna transita in Leone, con un effetto positivo su amore, incontri e opportunità economiche.

Per l’amore, Branko indica come migliori le previsioni di Ariete e Cancro.

Branko chiede più cautela a tre segni: Toro, Scorpione e Acquario.

Branko guarda già a dicembre 2026 per Vergine, Capricorno e Pesci, e annuncia una fase di rinnovamento personale per lo Scorpione.

L’oroscopo di Branko per sabato 28 novembre 2026 indica Leone e Sagittario come i segni più fortunati della giornata. Per l’amore le previsioni migliori sono quelle di Ariete e Cancro.

Che cosa significa la Luna in Leone per il 28 novembre 2026

Secondo Branko, sabato 28 novembre 2026 la Luna transita in Leone. L’astrologo le attribuisce un effetto positivo su amore, incontri e opportunità economiche.

Le previsioni di Branko per il weekend sono promettenti per diversi segni zodiacali. Altri segni dovranno invece gestire qualche tensione.

Leone e Sagittario hanno la giornata più fortunata

Per il Leone, Branko parla di uno dei segni più fortunati di sabato 28 novembre 2026. Luna e Giove favoriscono denaro, amore e collaborazioni. È anche il momento giusto per riconciliarsi e chiarire questioni familiari.

Per il Sagittario, la giornata è particolarmente fortunata grazie a Luna e Giove. Branko prevede belle soddisfazioni in famiglia, nuovi incontri e grande passione. Favoriti i progetti destinati a durare.

Le previsioni di Branko per tutti i dodici segni

Ariete: la Luna è favorevole a lavoro e famiglia. Sono possibili guadagni e nuove collaborazioni, mentre in amore tornano passione e incontri interessanti.

la Luna è favorevole a lavoro e famiglia. Sono possibili guadagni e nuove collaborazioni, mentre in amore tornano passione e incontri interessanti. Toro: sono attese qualche tensione in famiglia e un po’ di stanchezza. Servono diplomazia nei rapporti personali e l’appoggio degli amici. Venere e Marte favoriscono una serata romantica.

sono attese qualche tensione in famiglia e un po’ di stanchezza. Servono diplomazia nei rapporti personali e l’appoggio degli amici. Venere e Marte favoriscono una serata romantica. Gemelli: crescono le ambizioni professionali e si avvicinano traguardi importanti. Branko raccomanda attenzione a collaborazioni e rapporti di coppia. Venere invita a rinnovarsi.

crescono le ambizioni professionali e si avvicinano traguardi importanti. Branko raccomanda attenzione a collaborazioni e rapporti di coppia. Venere invita a rinnovarsi. Cancro: arrivano nuove opportunità economiche e professionali. Mercurio sostiene affari e compravendite. Per i single si avvicina una nuova storia d’amore.

arrivano nuove opportunità economiche e professionali. Mercurio sostiene affari e compravendite. Per i single si avvicina una nuova storia d’amore. Leone: è tra i segni più fortunati. Luna e Giove portano denaro, amore e collaborazioni, con spazio per le riconciliazioni in famiglia.

è tra i segni più fortunati. Luna e Giove portano denaro, amore e collaborazioni, con spazio per le riconciliazioni in famiglia. Vergine: Marte e Mercurio sostengono creatività e carriera. Sono possibili incontri professionali importanti e nuove passioni.

Marte e Mercurio sostengono creatività e carriera. Sono possibili incontri professionali importanti e nuove passioni. Bilancia: le amicizie sono preziose e gli affari offrono opportunità. Luna, Giove e Venere favoriscono le iniziative professionali e qualche colpo di fortuna in amore.

le amicizie sono preziose e gli affari offrono opportunità. Luna, Giove e Venere favoriscono le iniziative professionali e qualche colpo di fortuna in amore. Scorpione: trattative e collaborazioni ripartono, ma Branko avverte di stare attenti all’impulsività. Nei sentimenti serve chiarezza.

trattative e collaborazioni ripartono, ma Branko avverte di stare attenti all’impulsività. Nei sentimenti serve chiarezza. Sagittario: la giornata è particolarmente fortunata, con soddisfazioni in famiglia, nuovi incontri e grande passione.

la giornata è particolarmente fortunata, con soddisfazioni in famiglia, nuovi incontri e grande passione. Capricorno: è il momento di prepararsi a cambiamenti importanti. Saturno stimola le ambizioni professionali e Marte dà determinazione. In amore arrivano rassicurazioni.

è il momento di prepararsi a cambiamenti importanti. Saturno stimola le ambizioni professionali e Marte dà determinazione. In amore arrivano rassicurazioni. Acquario: Branko consiglia prudenza in coppia, nelle questioni domestiche e nelle spese, e di controllare documenti e conti. La serata favorisce incontri e vita sociale.

Branko consiglia prudenza in coppia, nelle questioni domestiche e nelle spese, e di controllare documenti e conti. La serata favorisce incontri e vita sociale. Pesci: la giornata è utile per chiarire questioni economiche e collaborazioni professionali. I progetti di dicembre vanno preparati con calma.

Toro, Scorpione e Acquario devono muoversi con più cautela

Nell’oroscopo di Branko per il 28 novembre 2026, i segni che richiedono più attenzione sono tre. Il Toro deve affrontare tensioni familiari e stanchezza. Lo Scorpione deve tenere a freno l’impulsività. All’Acquario Branko chiede prudenza su coppia, casa e spese.

Dicembre porta cambiamenti per Vergine, Capricorno e Pesci

Tre previsioni di Branko guardano già a dicembre 2026. Per la Vergine il mese porterà cambiamenti significativi. Il Capricorno deve prepararsi a importanti cambiamenti. I Pesci devono preparare con calma i progetti di dicembre. Allo Scorpione Branko annuncia invece l’avvicinarsi di una fase di rinnovamento personale.

Domande frequenti Quali sono i segni più fortunati dell’oroscopo di Branko del 28 novembre 2026? Secondo Branko, i segni più fortunati di sabato 28 novembre 2026 sono Leone e Sagittario. Per il Leone, Luna e Giove favoriscono denaro, amore e collaborazioni. Per il Sagittario portano soddisfazioni in famiglia, nuovi incontri e grande passione. Che cosa significa la Luna in Leone il 28 novembre 2026? Secondo l’astrologo Branko, sabato 28 novembre 2026 la Luna transita in Leone. Branko le attribuisce un effetto positivo su amore, incontri e opportunità economiche. Quali segni sono favoriti in amore il 28 novembre 2026 secondo Branko? Per l’amore, Branko indica come migliori le previsioni di Ariete e Cancro. All’Ariete tornano passione e incontri interessanti. Ai single del Cancro si avvicina una nuova storia d’amore. Quali segni devono stare più attenti il 28 novembre 2026? Secondo Branko, tre segni richiedono più attenzione il 28 novembre 2026. Il Toro deve affrontare tensioni familiari e stanchezza, lo Scorpione deve tenere a freno l’impulsività e l’Acquario deve essere prudente su coppia, casa e spese. Che cosa prevede Branko per dicembre 2026? Per la Vergine, Branko prevede cambiamenti significativi a dicembre 2026. Il Capricorno deve prepararsi a importanti cambiamenti e i Pesci devono preparare con calma i progetti del mese. Allo Scorpione Branko annuncia invece una fase di rinnovamento personale.