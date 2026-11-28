di Redazione ZON

In sintesi. Il wrestler australiano Bronson Reed, vero nome Jermaine Haley, è morto a 38 anni per «complicazioni mediche». La WWE ha dato l’annuncio il 27 novembre 2026 in un comunicato, senza fornire altri dettagli. Jermaine Haley lascia la figlia e la moglie Paige, incinta del secondo figlio della coppia.

I punti chiave Bronson Reed, vero nome Jermaine Haley, è morto a 38 anni.

La WWE ha annunciato la morte di Bronson Reed il 27 novembre 2026, indicando come causa «medical complications» (complicazioni mediche).

Jermaine Haley lascia la figlia e la moglie Paige, incinta del secondo figlio della coppia.

Bronson Reed ha avuto due periodi in WWE: il primo dal 2019 al 2021, il secondo dal 2022 al 2026.

Bronson Reed ha vinto l’Andre the Giant Memorial Battle Royal nel 2024.

Bronson Reed, wrestler della WWE il cui vero nome era Jermaine Haley, è morto a 38 anni per «complicazioni mediche». L’annuncio è stato dato dalla WWE il 27 novembre 2026.

Cosa ha comunicato la WWE sulla morte di Bronson Reed

Nel comunicato la WWE si dice «devastata» per la scomparsa di Jermaine Haley, noto sul ring come Bronson Reed. Come causa indica «medical complications», cioè complicazioni mediche. La società non ha fornito ulteriori dettagli.

«Jermaine era una figura più grande della vita in WWE, ma soprattutto una persona fenomenale, un padre di famiglia devoto e un collega amato», ha dichiarato la WWE nella nota.

La WWE ha espresso le condoglianze alla famiglia di Haley, agli amici, ai colleghi e ai fan. Haley lascia la figlia e la moglie Paige, incinta del secondo figlio della coppia.

Chi era Bronson Reed, il lottatore australiano tornato due volte in WWE

Bronson Reed è nato in Australia e ha lottato in patria e nel mondo anche con i nomi Jonah Rock, Jonah e J-Rock. Ha avuto due periodi in WWE: il primo dal 2019 al 2021, il secondo dal 2022 al 2026.

Nel primo periodo in WWE ha vinto una volta il titolo North American. Dopo la separazione dalla WWE ha lottato in New Japan Pro-Wrestling e in Impact Wrestling, poi ha firmato di nuovo con la WWE nel 2022.

Perché Reed era conosciuto dai fan di wrestling in tutto il mondo

Reed era noto per la sua mossa finale, la Tsunami splash. Con quella mossa ha battuto nomi come Roman Reigns e Seth Rollins. Nel 2024 ha vinto l’Andre the Giant Memorial Battle Royal.

Dal 2025 Reed faceva parte della Vision. Il gruppo era nato con Bron Breakker, Seth Rollins e Paul Heyman, e in seguito ha accolto Austin Theory, Logan Paul e Maxxine Dupri.

Domande frequenti Come è morto Bronson Reed? Secondo il comunicato della WWE, Bronson Reed è morto per «medical complications», cioè complicazioni mediche. La WWE non ha fornito ulteriori dettagli sulla causa. Quanti anni aveva Bronson Reed? Bronson Reed aveva 38 anni. Il suo vero nome era Jermaine Haley ed era un wrestler australiano della WWE. Quando è stata annunciata la morte di Bronson Reed? La WWE ha annunciato la morte di Bronson Reed il 27 novembre 2026 con un comunicato. Nella nota la società si è detta «devastata» per la scomparsa di Jermaine Haley. Chi era Bronson Reed? Bronson Reed, il cui vero nome era Jermaine Haley, era un wrestler nato in Australia. Ha lottato in WWE dal 2019 al 2021 e dal 2022 al 2026, vincendo il titolo North American e, nel 2024, l’Andre the Giant Memorial Battle Royal. Chi lascia Bronson Reed? Jermaine Haley, noto come Bronson Reed, lascia la figlia e la moglie Paige. Paige è incinta del secondo figlio della coppia.

Immagine di repertorio

Fonte: WWE · CNN · Bleacher Report