di Redazione ZON

In sintesi. Paolo Fox ha formulato l’oroscopo per domenica 29 novembre 2026, diffuso da Radio Lattemiele nel suo oroscopo ufficiale. Le previsioni indicano per ciascuno dei dodici segni, dall’Ariete ai Pesci, l’andamento di amore e lavoro, con riferimenti ai primi giorni di dicembre. ZON.it ne riporta una sintesi redazionale.

I punti chiave Paolo Fox ha formulato le previsioni per domenica 29 novembre 2026, diffuse da Radio Lattemiele nel suo oroscopo ufficiale.

L’oroscopo di Paolo Fox copre 12 segni, dall’Ariete ai Pesci, con previsioni su amore e lavoro.

Secondo Paolo Fox, per l’Ariete dal 4 dicembre Venere non sarà più contraria.

Secondo Paolo Fox, per lo Scorpione dal 4 dicembre Venere porta un periodo interessante per nuove conoscenze e per recuperare un amore.

Secondo Paolo Fox, per la Bilancia Saturno resta opposto sul lavoro, mentre in amore torna più serenità.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 29 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni qui sotto sono quelle formulate da Paolo Fox per domenica 29 novembre 2026 e diffuse da Radio Lattemiele nel suo oroscopo ufficiale. ZON.it ne riferisce il contenuto segno per segno, in forma riassunta.

♈ Ariete

Giornata attiva e determinata, con occasioni di lavoro da sviluppare anche nel prossimo anno. In amore cresce la voglia di stabilità; dal 4 dicembre Venere non sarà più contraria.

♉ Toro

Dopo un sabato agitato serve calma: in amore meglio non sfogare il nervosismo sul partner, al lavoro occhio a chi punta a farti arrabbiare.

♊ Gemelli

Domenica vivace, adatta a incontri, amicizie e compagnia. In amore l’entusiasmo può favorire l’intesa e nuove conoscenze; chi è in coppia può anche provare a ravvivare il rapporto.

♋ Cancro

È il momento di mettere da parte qualche pensiero di lavoro. Novembre non è stato facile e le tensioni recenti possono calare, ma serve anche un passo indietro. In amore le prospettive migliorano.

♌ Leone

Molta determinazione e voglia di recuperare terreno dopo uno stop. Adesso è possibile una scelta importante, che aiuta a guardare avanti con più fiducia. Meglio non rinunciare agli incontri: la giornata promette emozioni.

♍ Vergine

Dicembre si annuncia favorevole per l’amore e gli incontri. Chi cerca una persona concreta e affidabile può mostrarsi un po’ più aperto: a volte l’ostacolo non è trovare l’amore, ma la diffidenza.

♎ Bilancia

Le tensioni dei giorni scorsi si attenuano e in amore torna più serenità. Sul lavoro, però, Saturno resta opposto: chi si sente poco favorito o stanco di discutere e fare da paciere potrebbe pensare di andarsene. Servirebbe cambiare qualcosa.

♏ Scorpione

Giornata di riflessione, con qualche momento di irritabilità e voglia di stare per conto proprio. Sul lavoro Giove invita a ritrovare stabilità. Dal 4 dicembre Venere porta un periodo interessante per nuove conoscenze e per recuperare un amore; l’impegno non mancherà.

♐ Sagittario

Domenica favorevole, con idee e intuizioni per il lavoro. In amore conviene prendere l’iniziativa e organizzare qualcosa di speciale; Giove ben disposto può portare proposte interessanti.

♑ Capricorno

Dopo i propositi dei giorni scorsi tornano energia e lucidità, e sul lavoro qualche situazione può sbloccarsi. Saturno dissonante indica contrasti e cambiamenti, che potrebbero riguardare un capo o i colleghi più che il segno stesso. In amore meglio non sfogare il nervosismo sul partner.

♒ Acquario

Giornate impegnative fino a mercoledì, tra responsabilità e ritardi. In amore serve un po’ di attenzione: la Luna opposta può portare un distacco più emotivo che fisico.

♓ Pesci

Dopo qualche giorno complicato torna la tranquillità e anche il lavoro migliora. In amore possono nascere amicizie speciali; dicembre si preannuncia più caloroso sul piano affettivo, con sensazioni migliori.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per il 29 novembre 2026? Paolo Fox ha formulato previsioni per tutti i dodici segni per domenica 29 novembre 2026, dall’Ariete ai Pesci. Le previsioni, diffuse da Radio Lattemiele, riguardano amore e lavoro. ZON.it le riassume segno per segno. Cosa prevede Paolo Fox per l’Ariete il 29 novembre 2026? Per l’Ariete Paolo Fox prevede una giornata attiva e determinata, con occasioni di lavoro da sviluppare anche nel prossimo anno. In amore cresce la voglia di stabilità. Dal 4 dicembre Venere non sarà più contraria. Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per lo Scorpione il 29 novembre 2026? Per lo Scorpione Paolo Fox indica una giornata di riflessione, con qualche momento di irritabilità e voglia di stare per conto proprio. Sul lavoro Giove invita a ritrovare stabilità. Dal 4 dicembre Venere porta un periodo interessante per nuove conoscenze e per recuperare un amore. Come sono le giornate dell’Acquario secondo Paolo Fox? Secondo Paolo Fox, per l’Acquario le giornate sono impegnative fino a mercoledì, tra responsabilità e ritardi. In amore serve un po’ di attenzione, perché la Luna opposta può portare un distacco più emotivo che fisico. Dove si trova l’oroscopo ufficiale di Paolo Fox? Le previsioni di Paolo Fox per domenica 29 novembre 2026 sono state diffuse da Radio Lattemiele nel suo oroscopo ufficiale. ZON.it ne pubblica una sintesi redazionale con il link alla fonte.

Fonte: Radio Lattemiele