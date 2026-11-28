di Redazione ZON

In sintesi. La combinazione vincente del SuperEnalotto di sabato 28 novembre 2026 è 04, 29, 58, 72, 76, 89, Numero Jolly 02, SuperStar 88.

I punti chiave Combinazione vincente: 04, 29, 58, 72, 76, 89

Numero Jolly: 02

SuperStar: 88

Tutti i numeri dell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 28 novembre 2026, confrontati fra più fonti.

Estrazione SuperEnalotto di 28/11/2026: la combinazione vincente

Combinazione vincente 04 29 58 72 76 89 Numero Jolly 02 SuperStar 88

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 1 dicembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: SuperEnalotto.com + EstrazioneLotto.it