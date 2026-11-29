di Redazione ZON

In sintesi. Nella settimana dal 23 al 28 novembre 2026 in Beautiful, su Canale 5, Bill Spencer ha ottenuto gli arresti domiciliari per Luna Nozawa, Will ha fermato Remy e salvato Electra, Carter è rimasto al comando della Forrester e Taylor si è detta sicura dell’amore di Ridge. La soap è andata in onda alle 13:40.

I punti chiave Bill Spencer ha ottenuto gli arresti domiciliari per Luna Nozawa, che vive a casa sua e deve nascondersi ogni volta che i parenti di Bill vanno a trovarlo.

Lunedì 23 novembre 2026 Will ha atterrato Remy con un pugno e ha impedito che portasse via Electra con la forza.

Martedì 24 novembre 2026 Electra ha raccontato che Remy aveva fabbricato le immagini deepfake che le hanno distrutto la reputazione.

Carter continua a gestire la Forrester perché Justin ha incontrato nuovi ostacoli e non riesce a restituire l’azienda alla famiglia.

Venerdì 27 novembre 2026 Taylor ha confidato a Steffy di sentirsi sicura dell’amore di Ridge e di non temere più Brooke.

Nella settimana dal 23 al 28 novembre 2026 Bill Spencer ha fatto uscire di prigione Luna Nozawa in Beautiful, su Canale 5. La giovane pluriomicida è agli arresti domiciliari a casa dell’editore.

La soap è andata in onda alle 13:40, dal lunedì al sabato. Gli episodi si possono vedere in streaming in diretta e on demand su Mediaset.

Perché Bill ha tenuto Luna a casa sua

Bill ha ottenuto gli arresti domiciliari per Luna Nozawa per evitare che le altre detenute la uccidessero a loro volta.

Bill ha però avvertito Luna che nessuno deve sapere ciò che ha fatto per lei. La ragazza deve nascondersi ogni volta che i parenti di Bill vanno a trovarlo.

Will ferma Remy e Electra racconta la verità sui deepfake

Lunedì 23 novembre 2026 Remy ha cercato di portare via Electra con la forza. Lui sostiene di essere l’unico ad amarla davvero e prova a convincerla che tutti gli altri l’abbiano abbandonata.

Will è arrivato e ha ordinato a Remy di lasciarla andare. Lo scontro è diventato fisico: Will ha atterrato Remy con un pugno ed Electra è riuscita a liberarsi. Poi ha trovato conforto tra le braccia di Will, che le ha promesso di proteggerla.

Nella stessa puntata Katie ha confidato a Ivy il proprio rimorso. Aveva creduto alle immagini compromettenti della nipote e l’aveva licenziata. Ivy le ha spiegato quanto i deepfake abbiano ferito Electra.

Martedì 24 novembre 2026 Electra ha raccontato l’aggressione e ha fatto il nome del colpevole. Era stato Remy a fabbricare le immagini che le hanno distrutto la reputazione. Will è rimasto al suo fianco per tutto il racconto.

Carter resta al comando della Forrester

Ridge ha informato Eric che Justin ha incontrato nuovi ostacoli e non riesce a restituire l’azienda alla famiglia. Carter continuerà quindi a gestirla.

Eric e Ridge non hanno preso bene la notizia e se la sono presa con Carter, Hope e Brooke. Giovedì 26 novembre 2026 la tensione è rimasta alta in casa Forrester. Per padre e figlio, Brooke e Hope hanno responsabilità nella perdita del controllo dell’azienda.

Taylor si sente sicura dell’amore di Ridge

Steffy guarda con gioia al tempo che sua madre Taylor trascorre con Ridge. Taylor ammette di essere contenta, ma sa che la presenza di Brooke rende tutto più complicato.

Venerdì 27 novembre 2026 Taylor ha confidato a Steffy di sentirsi sicura dell’amore di Ridge e di non temere più Brooke. Sabato 28 novembre 2026 ha ripetuto il concetto con più convinzione, dicendo di non aver mai avuto tanta fiducia nei sentimenti di Ridge.

Domande frequenti Cosa è successo a Beautiful dal 23 al 28 novembre 2026? Bill Spencer ha ottenuto gli arresti domiciliari per Luna Nozawa e la tiene a casa sua. Will ha fermato Remy ed Electra ha raccontato la verità sui deepfake. Carter è rimasto al comando della Forrester e Taylor si è detta sicura dell’amore di Ridge. Perché Luna è agli arresti domiciliari a casa di Bill in Beautiful? Bill Spencer ha ottenuto i domiciliari per Luna Nozawa per evitare che le altre detenute la uccidessero a loro volta. Bill ha avvertito Luna che nessuno deve sapere ciò che ha fatto per lei, e lei deve nascondersi quando i parenti di Bill vanno a trovarlo. Chi ha creato i deepfake di Electra in Beautiful? È stato Remy a fabbricare le immagini compromettenti che hanno distrutto la reputazione di Electra. Lo ha raccontato la stessa Electra martedì 24 novembre 2026, con Will al suo fianco per tutto il racconto. Chi comanda la Forrester in Beautiful dopo le ultime puntate? Carter continua a gestire la Forrester. Ridge ha informato Eric che Justin ha incontrato nuovi ostacoli e non riesce a restituire l’azienda alla famiglia. Eric e Ridge se la sono presa con Carter, Hope e Brooke. A che ora va in onda Beautiful su Canale 5? Beautiful va in onda su Canale 5 alle 13:40, dal lunedì al sabato. Gli episodi si possono vedere anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset.

Fonte: Davide Maggio · Lifestyleblog.it