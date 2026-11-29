di Redazione ZON

In sintesi. Dei quattro figli di Cleopatra, avuti da Giulio Cesare e Marco Antonio, i tre maschi morirono da piccoli dopo la morte della regina nel 30 a.C. Sopravvisse la figlia Cleopatra Selene, nata nel 40 a.C., che divenne regina di Mauretania, area tra gli attuali Marocco e Algeria, e lasciò una discendenza.

I punti chiave Cleopatra ebbe quattro figli: uno da Giulio Cesare e tre da Marco Antonio.

Dopo il trionfo di Ottaviano, i figli di Marco Antonio furono affidati alla sorella di Ottaviano, Ottavia, e i tre maschi scomparvero presto, per cause naturali o forse per essere eliminati.

Cleopatra Selene, nata nel 40 a.C., sposò forse nel 25 a.C. Giuba II, re di Mauretania, e diventò regina per la seconda volta.

Tolomeo di Mauretania, figlio di Cleopatra Selene, regnò dal 23 al 40 d.C. e fu fatto uccidere da Caligola nel 40 d.C.

Drusilla, pronipote di Cleopatra vissuta dal 38 al 79 d.C., sposò il re di Emesa e ebbe un figlio, Gaio Giulio Alessio.

Cleopatra non morì senza eredi: dei suoi quattro figli i tre maschi morirono da piccoli, mentre la figlia Cleopatra Selene sopravvisse, diventò regina e lasciò una discendenza.

Cleopatra ebbe un figlio da Giulio Cesare e tre figli da Marco Antonio. Dopo la sua morte nel 30 a.C. l’Egitto perse l’indipendenza e diventò una provincia romana.

Perché nel 34 a.C. Marco Antonio mise Roma contro di sé

Nel 34 a.C. Marco Antonio assegnò un regno alla figlia Cleopatra Selene e altri regni ai due figli maschi avuti da Cleopatra. Quelle terre erano state conquistate con le armi di Roma, e il Senato non poteva accettare che un generale le trattasse come proprietà privata.

Lo storico greco Plutarco scrive che Marco Antonio “era bravo nell’abbellire le turpitudini”. Al Senato Antonio disse che la grandezza dei Romani si vede anche in ciò che regalano. Per i senatori fu una dichiarazione folle e sfrontata.

La guerra che seguì non fu una normale guerra civile tra generali romani. Fu una guerra di Ottaviano e di tutta Roma contro Marco Antonio e l’Egitto di Cleopatra.

Che fine hanno fatto i tre maschi dopo il trionfo di Ottaviano

Ottaviano portò a Roma i figli di Marco Antonio e li fece sfilare in catene nel suo trionfo, la parata militare con cui i generali romani celebravano le vittorie. Di solito la folla insultava gli sconfitti. Stavolta si impietosì per quei bambini.

Ottaviano affidò allora i bambini alla sorella Ottavia, con l’incarico di crescerli. I maschi scomparvero presto. Secondo la ricostruzione, forse morirono per cause naturali, forse furono eliminati di nascosto per evitare future pretese dinastiche.

Sulla loro fine le versioni non coincidono: la ricostruzione parla di morti “probabilmente” violente, ma ammette anche la possibilità di una morte naturale.

Come Cleopatra Selene è diventata regina di Mauretania

Cleopatra Selene, nata nel 40 a.C., fu considerata inoffensiva perché femmina e le fu lasciata la vita. Morì in un anno imprecisato, al più tardi nel 18 d.C.

Forse nel 25 a.C. Ottaviano Augusto la diede in sposa a Giuba II, da lui promosso re di Mauretania, area tra gli attuali Marocco e Algeria. Cleopatra Selene diventò così regina per la seconda volta.

“Le sue terre erano molto ricche, e Giuba e Cleopatra non persero tempo a farle loro”

Così lo storico e divulgatore Owen Rees descrive il governo della coppia sulla Mauretania.

Chi erano Tolomeo e Drusilla, i discendenti di Cleopatra

Cleopatra Selene ebbe un figlio, Tolomeo, che regnò sulla Mauretania dal 23 al 40 d.C. Il nome richiamava Tolomeo (367-282 a.C.), il generale macedone che dopo la morte di Alessandro Magno era diventato re d’Egitto e aveva fondato la dinastia.

Tolomeo di Mauretania fu in ottimi rapporti con Ottaviano Augusto e con Tiberio, ma non con Caligola, che lo fece uccidere nel 40. Secondo Rees, il movente dell’assassinio non è chiaro. Alcuni storici ipotizzano un coinvolgimento di Tolomeo in una congiura fallita contro l’imperatore.

La linea di Cleopatra proseguì con Drusilla, figlia di Tolomeo, quindi pronipote di Cleopatra. Nel 56 Drusilla sposò il re di Emesa, in Siria, regno tributario di Roma, e ebbe un figlio, Gaio Giulio Alessio.

Discendente Parentela con Cleopatra Date Cleopatra Selene figlia nata nel 40 a.C., morta al più tardi nel 18 d.C. Tolomeo di Mauretania nipote regnò dal 23 al 40 d.C. Drusilla pronipote 38-79 d.C.

Il legame con i Severi e l’ipotesi su Zenobia

Drusilla e Gaio Giulio Alessio erano imparentati a Roma con la gens Giulia e con la dinastia imperiale dei Severi. Questo legame è un fatto certo.

Gaio Giulio Alessio potrebbe, con qualche plausibilità, essere un antenato della regina Zenobia di Palmira (240-275 d.C.). Su questo passaggio la genealogia resta nebulosa.

Domande frequenti Che fine hanno fatto i figli di Cleopatra? Dei quattro figli di Cleopatra, i tre maschi scomparvero da piccoli, dopo essere stati portati a Roma da Ottaviano e affidati a sua sorella Ottavia. Le versioni sulla loro fine non coincidono: forse morirono per cause naturali, forse furono eliminati di nascosto. Sopravvisse solo la figlia Cleopatra Selene. Chi era Cleopatra Selene? Cleopatra Selene, nata nel 40 a.C., era la figlia di Cleopatra e Marco Antonio. Fu lasciata in vita perché femmina e considerata inoffensiva. Forse nel 25 a.C. Ottaviano Augusto la diede in sposa a Giuba II, re di Mauretania, e lei diventò regina per la seconda volta. Cleopatra ha avuto discendenti? Sì. Cleopatra Selene ebbe un figlio, Tolomeo di Mauretania, che regnò dal 23 al 40 d.C. La linea proseguì con Drusilla, figlia di Tolomeo e pronipote di Cleopatra, e con il figlio di lei Gaio Giulio Alessio, imparentati con la dinastia imperiale dei Severi. Perché Caligola fece uccidere Tolomeo di Mauretania? Il movente non è chiaro, secondo lo storico e divulgatore Owen Rees. Alcuni storici ipotizzano un coinvolgimento di Tolomeo in una congiura fallita contro l’imperatore. Tolomeo era stato in ottimi rapporti con Ottaviano Augusto e con Tiberio, ma non con Caligola, che lo fece uccidere nel 40 d.C. Zenobia di Palmira era discendente di Cleopatra? È possibile, ma non certo. Gaio Giulio Alessio, figlio di Drusilla e pronipote di Cleopatra, potrebbe con qualche plausibilità essere un antenato della regina Zenobia di Palmira (240-275 d.C.). Su questo passaggio la genealogia resta nebulosa.

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Fonte: Focus.it