di Redazione ZON

In sintesi. Il cantante Fred De Palma ha sposato la content creator Jori Delli alle Maldive. La coppia ha annunciato le nozze sabato 28 novembre 2026 con tre foto su Instagram e la scritta “Mr. and Mrs. De Palma”. Alla cerimonia erano presenti solo i genitori degli sposi, la sorella di Fred De Palma e il fratello di Jori Delli.

I punti chiave Fred De Palma e Jori Delli hanno annunciato le nozze sabato 28 novembre 2026 con tre foto su Instagram e la scritta “Mr. and Mrs. De Palma”.

Jori Delli ha pubblicato due reel prima delle nozze: il 26 novembre 2026 con la frase “Last day you can call me miss” e il 27 novembre 2026 con la scritta “Oggi mi sposo”.

Alla cerimonia alle Maldive c’erano soltanto i genitori degli sposi, la sorella di Fred De Palma e il fratello di Jori Delli.

Fred De Palma aveva chiesto a Jori Delli di sposarlo alle Maldive nel dicembre 2025.

Fred De Palma e Jori Delli hanno reso pubblica la loro relazione nell’agosto 2023.

Fred De Palma ha sposato Jori Delli alle Maldive. La coppia ha dato l’annuncio sabato 28 novembre 2026 con tre foto su Instagram e la scritta “Mr. and Mrs. De Palma”.

Il reel “Oggi mi sposo” e le tre foto dell’annuncio

Il 26 novembre 2026 Jori Delli aveva pubblicato un reel con la frase “Last day you can call me miss”, l’ultimo giorno da signorina. Il 27 novembre 2026 ne è arrivato un altro, con scritto “Oggi mi sposo”.

Nelle tre foto del 28 novembre 2026 Fred De Palma e Jori Delli brindano su due lettini in riva al mare, con le mani alzate per mostrare gli anelli. In un altro scatto si baciano sotto un arco di fiori bianchi, con petali rossi sparsi sulla sabbia. Tra le immagini compare anche una golf car con la scritta “Just married”.

Una cerimonia con soli familiari, nel luogo della proposta

Alla cerimonia c’erano soltanto i genitori degli sposi, la sorella di lui e il fratello di lei. Fred De Palma aveva spiegato che, dopo una vita passata a far festa con tutti, per il matrimonio voleva una dimensione familiare.

Le Maldive sono anche il luogo della proposta: nel dicembre 2025 il cantante aveva chiesto a Jori Delli di sposarlo proprio lì. Il 4 dicembre 2025 la coppia aveva pubblicato un post condiviso con la scritta “X SEMPRE” e il primo piano di una mano con l’anello al dito. La relazione era stata resa pubblica nell’agosto 2023.

In un’intervista a Vanity Fair, Fred De Palma aveva detto: “Non sono tanto un tipo da matrimonio, ma tengo talmente tanto alla mia fidanzata che questa cosa la facciamo, ovviamente”. E aveva aggiunto: “Credo che il matrimonio non cambi niente: è solo una formalità. Per la persona giusta, però, si fa anche questo”.

Gli auguri di colleghi e fan sotto il post

Sotto il post sono arrivati gli auguri di diversi colleghi di Fred De Palma. Boro Boro ha scritto “TANTI AUGURI FRATELLO”, Don Joe ha lasciato un “Auguri” e Takagi ha commentato con “HIT”.

Tony Effe, Federica Abbate e Ketra hanno risposto con le emoji. Tra i primi a commentare c’era anche Giulia De Lellis.

Chi sono Fred De Palma e Jori Delli

Jori Delli è una content creator con 560mila follower su Instagram e collabora con marchi di moda e bellezza. È anche modella e volto dei programmi calcistici di Sportitalia. Nella biografia del suo profilo precisa come si legge il nome: “Jori non ‘Giori’”.

Fred De Palma, all’anagrafe Federico Palana, è nato a Ceva il 3 novembre 1989 e ha 37 anni. È stato in gara a Sanremo 2024 con “Il cielo non ci vuole”. Nel 2026 ha portato al numero 1 dei singoli FIMI “La testa gira”, con Anitta ed Emis Killa. Il 4 settembre 2026 ha pubblicato “Ragazzino”, brano in cui si rivolge al bambino che è stato.

Domande frequenti Quando si è sposato Fred De Palma? Fred De Palma e Jori Delli hanno annunciato le nozze sabato 28 novembre 2026 con tre foto su Instagram. Il giorno prima, il 27 novembre 2026, Jori Delli aveva pubblicato un reel con la scritta “Oggi mi sposo”. Dove si sono sposati Fred De Palma e Jori Delli? Fred De Palma e Jori Delli si sono sposati alle Maldive. Lo stesso luogo in cui, nel dicembre 2025, il cantante aveva chiesto a Jori Delli di sposarlo. Chi c’era al matrimonio di Fred De Palma? Alla cerimonia c’erano soltanto i familiari più stretti: i genitori degli sposi, la sorella di Fred De Palma e il fratello di Jori Delli. Fred De Palma aveva spiegato che, dopo una vita passata a far festa con tutti, per il matrimonio voleva una dimensione familiare. Chi è Jori Delli, la moglie di Fred De Palma? Jori Delli è una content creator con 560mila follower su Instagram e collabora con marchi di moda e bellezza. È anche modella e volto dei programmi calcistici di Sportitalia. Da quando stanno insieme Fred De Palma e Jori Delli? Fred De Palma e Jori Delli hanno reso pubblica la loro relazione nell’agosto 2023. Nel dicembre 2025 il cantante le ha chiesto di sposarlo alle Maldive.

Immagine di repertorio

Fonte: All Music Italia · Radio Italia · Vanity Fair Italia · Zazoom Social News