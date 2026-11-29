di Redazione ZON

In sintesi. Il 28 novembre 2026 George Russell ha conquistato la pole position nelle qualifiche del GP del Qatar con la Mercedes, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli per 128 millesimi. Antonelli, 20 anni, ha protestato via radio contro il muretto Mercedes per l’ordine di uscita nel Q3. Il Gran Premio si corre il 29 novembre 2026 alle 17.

I punti chiave George Russell ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del GP del Qatar del 28 novembre 2026.

Kimi Antonelli ha chiuso al secondo posto, a 128 millesimi da Russell.

Antonelli ha contestato via radio la scelta del muretto Mercedes di mandarlo in pista davanti a tutti, compreso Russell, per l’ultimo tentativo del Q3.

Charles Leclerc partirà settimo e Lewis Hamilton nono: la Ferrari ha un ritardo di oltre un secondo dalla pole.

Il GP del Qatar si corre il 29 novembre 2026 alle 17, con diretta su Sky e streaming su NOW.

Kimi Antonelli, pilota Mercedes, si parla di lui perché il 28 novembre 2026 ha chiuso al secondo posto le qualifiche del GP del Qatar, battuto dal compagno di squadra George Russell, ed ha protestato via radio col proprio muretto.

Il distacco da Russell, autore della pole position, è di 128 millesimi. Antonelli ha 20 anni, è bolognese ed è il campione del mondo 2026.

Perché Antonelli si è arrabbiato con la Mercedes nel Q3

Al termine del Q3, Antonelli ha sfogato la propria rabbia nel team radio. Il pilota ha contestato la scelta del muretto Mercedes di mandarlo in pista davanti a tutti, compreso Russell, per l’ultimo tentativo.

La ragione della protesta è tecnica: chi parte più indietro nell’ordine di uscita di solito trae un vantaggio aerodinamico dalla scia di chi lo precede.

Come Russell ha preso il comando fin dal Q1

Antonelli aveva chiuso in testa tutte e tre le sessioni di prove libere. Nelle qualifiche, però, Russell è stato davanti fin dal Q1, dove ha preceduto il compagno di un decimo e mezzo al primo attacco al tempo.

Nel Q2 Russell ha continuato a guidare la classifica, con un giro vicino all’1:22. In quella sessione il francese Isack Hadjar (Red Bull) si è inserito per un momento tra le due Mercedes, secondo provvisorio a 0,265 dal britannico e davanti ad Antonelli di 29 millesimi.

La griglia di partenza e il distacco dalla Ferrari

Tra le Mercedes e il resto del gruppo c’è un divario ampio. La seconda fila è occupata dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, la terza dalle Red Bull, con Hadjar quinto davanti a Max Verstappen.

La Ferrari ha un ritardo di oltre un secondo dalla pole. Charles Leclerc partirà settimo, mentre Lewis Hamilton è nono, superato nel finale dalla Racing Bulls di Arvid Lindblad.

Posizione Pilota Scuderia 1 George Russell Mercedes 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 Lando Norris McLaren 4 Oscar Piastri McLaren 5 Isack Hadjar Red Bull 6 Max Verstappen Red Bull 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Arvid Lindblad Racing Bulls 9 Lewis Hamilton Ferrari

Quando si corre il GP del Qatar

Il Gran Premio del Qatar si corre il 29 novembre 2026 alle 17, con diretta su Sky e streaming su NOW. Antonelli partirà dalla prima fila, accanto a Russell.

Domande frequenti Chi ha fatto la pole position nel GP del Qatar 2026? La pole position è di George Russell, su Mercedes, nelle qualifiche del 28 novembre 2026. Il compagno di squadra Kimi Antonelli è secondo, a 128 millesimi. Perché Antonelli si è arrabbiato con la Mercedes nelle qualifiche del Qatar? Al termine del Q3 Kimi Antonelli ha protestato via radio contro la scelta del muretto Mercedes di mandarlo in pista davanti a tutti, compreso George Russell, per l’ultimo tentativo. La ragione indicata è tecnica: chi esce più indietro nell’ordine di solito trae un vantaggio aerodinamico dalla scia di chi lo precede. A che ora c’è il GP del Qatar e dove si vede? Il Gran Premio del Qatar si corre il 29 novembre 2026 alle 17. La diretta è su Sky, lo streaming su NOW. Antonelli partirà dalla prima fila, accanto a Russell. In che posizione partono Leclerc e Hamilton nel GP del Qatar? Charles Leclerc partirà settimo e Lewis Hamilton nono, entrambi su Ferrari. La Ferrari ha un ritardo di oltre un secondo dalla pole di George Russell, e Hamilton è stato superato nel finale dalla Racing Bulls di Arvid Lindblad.

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Fonte: La Gazzetta dello Sport · Sky Sport · Eurosport