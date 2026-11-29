di Redazione ZON

In sintesi. Secondo Il Messaggero, i Måneskin si sarebbero ritrovati venerdì 27 novembre 2026 al Mob Studio di Roma, nel quartiere Ostiense, per provare. Il nuovo album dei Måneskin, atteso all’inizio del 2027, resta un’indiscrezione. L’unico impegno confermato dei Måneskin è il Coachella, in California, il 10 e 17 aprile 2027.

I punti chiave Secondo Il Messaggero, i Måneskin si sarebbero ritrovati il 27 novembre 2026 al Mob Studio di Roma, nel quartiere Ostiense, per provare.

Secondo l’indiscrezione, la sala grande del Mob Studio risulterebbe prenotata fino a metà dicembre 2026.

I Måneskin suoneranno al Coachella, in California, il 10 e 17 aprile 2027: il loro nome è nel cartellone dall’11 novembre 2026.

Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027, ma la presenza dei Måneskin non è confermata.

I Måneskin non hanno annunciato né un nuovo album né un duetto con Mina.

Secondo Il Messaggero, i Måneskin (Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio) si sarebbero ritrovati in gran segreto venerdì 27 novembre 2026 al Mob Studio di Roma.

Il Mob Studio si trova in via delle Conce, nel quartiere Ostiense, vicino alla Piramide. Oltre alle sale di registrazione ha sale attrezzate per le prove dal vivo. Secondo l’indiscrezione, i Måneskin si sarebbero ritrovati proprio per provare, e la sala grande da loro usata risulterebbe prenotata fino a metà dicembre 2026.

Il Mob Studio è anche il posto in cui i Måneskin provavano i tour prima del successo internazionale. Il loro manager, Fabrizio Ferraguzzo, contattato dal quotidiano romano non ha replicato.

Cosa si dice sul nuovo album e sul duetto con Mina

Stando all’indiscrezione, il nuovo album dei Måneskin sarebbe atteso all’inizio del 2027 e dovrebbe essere anticipato da un duetto con Mina. La band non ha annunciato né un disco né una collaborazione.

Della collaborazione tra i Måneskin e Mina aveva scritto il 23 novembre 2026 il Quotidiano Nazionale. Il duetto non è stato confermato.

Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Secondo l’indiscrezione, i Måneskin dovrebbero tornare sul palco dell’Ariston come superospiti e lanciare lì il duetto con Mina, sei anni dopo la vittoria del 2021 con «Zitti e buoni». Sulla presenza della band al Festival non c’è nessuna conferma. Ferraguzzo, che non ha replicato al quotidiano, è anche consulente musicale di Sanremo 2027.

Le parole di De Martino a settembre e la visita di luglio

Il 22 luglio 2026 era circolata la notizia della visita di Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, nello studio dei Måneskin. Il 3 agosto 2026 è stato riferito che il conduttore ci era andato per incontrare la band e, si diceva, ascoltare nuova musica.

Il 3 settembre 2026 Stefano De Martino ha frenato sull’ipotesi di una presenza dei Måneskin a Sanremo 2027: «Sui Måneskin è uscito uno spoiler ma non c’è conferma, non so se si riuniranno di nuovo ma so che ci stanno lavorando».

Nella stessa risposta il conduttore ha aggiunto: «E se si dovessero riunire hanno il mio invito all’Ariston, credo sia un palco importante, il posto giusto per ripartire».

Cosa è confermato: il Coachella il 10 e il 17 aprile 2027

L’unico appuntamento ufficiale della reunion dal vivo dei Måneskin è il Coachella, in California. La band suonerà il 10 e il 17 aprile 2027, e il suo nome è comparso nel cartellone del festival l’11 novembre 2026.

La tabella separa i fatti confermati dalle indiscrezioni sul ritorno dei Måneskin.

Elemento Data Stato Måneskin al Coachella (California) 10 e 17 aprile 2027 Confermato: nome nel cartellone dall’11 novembre 2026 Festival di Sanremo 2027 dal 16 al 20 febbraio 2027 Date del Festival confermate; presenza dei Måneskin non confermata Prove al Mob Studio di Roma dal 27 novembre 2026, sala prenotata fino a metà dicembre Indiscrezione Nuovo album inizio 2027 Indiscrezione Duetto con Mina prima dell’album, forse a Sanremo 2027 Indiscrezione, non confermato

Domande frequenti I Måneskin faranno un nuovo album nel 2027? Secondo un’indiscrezione, il nuovo album dei Måneskin sarebbe atteso all’inizio del 2027 e anticipato da un duetto con Mina. I Måneskin non hanno annunciato né un disco né una collaborazione. Quando suonano i Måneskin al Coachella 2027? I Måneskin suoneranno al Coachella, in California, il 10 e il 17 aprile 2027. Il nome della band è comparso nel cartellone del festival l’11 novembre 2026, ed è l’unico appuntamento dal vivo confermato. I Måneskin vanno a Sanremo 2027? La presenza dei Måneskin al Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, non è confermata. Il 3 settembre 2026 il direttore artistico Stefano De Martino ha dichiarato: «Sui Måneskin è uscito uno spoiler ma non c’è conferma». Dove provano i Måneskin a Roma? Secondo Il Messaggero, i Måneskin si sarebbero ritrovati il 27 novembre 2026 al Mob Studio, in via delle Conce, nel quartiere Ostiense, vicino alla Piramide. La sala grande risulterebbe prenotata fino a metà dicembre 2026. Esiste un duetto tra i Måneskin e Mina? Della collaborazione tra i Måneskin e Mina ha scritto il Quotidiano Nazionale il 23 novembre 2026. Il duetto non è stato confermato.

Foto: ТОВ “Видавничий дім “Українська культура” (CC BY)

Fonte: All Music Italia