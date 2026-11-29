di Redazione ZON

In sintesi. Rete 4 trasmette La Promessa da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre 2026 alle 19.40, con replica alle 7.00 del giorno dopo. Nella settimana Alonso sceglie Curro come segretario, María e Carlo annunciano il fidanzamento e il comandante Rivero confessa a Manuel di lavorare per Leocadia. Il testo contiene spoiler.

I punti chiave Rete 4 trasmette La Promessa dal 30 novembre al 6 dicembre 2026 alle 19.40, con replica alle 7.00 del giorno dopo.

Il 30 novembre 2026 Alonso ribadisce che Curro diventerà il suo segretario personale.

Il 2 dicembre 2026 María e Carlo annunciano il fidanzamento.

Il 3 dicembre 2026 Manuel conferma che nel corpo di aviazione non esiste nessun Sebastián Rivero.

Il 6 dicembre 2026 il comandante Rivero confessa a Manuel di lavorare per Leocadia e Manuel lo mette al tappeto con un pugno.

Attenzione: spoiler. La Promessa va in onda su Rete 4 da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre 2026 alle 19.40, con replica il giorno seguente alle 7.00. La settimana porta l’annuncio del fidanzamento di María e Carlo e i sospetti sul comandante Rivero.

Lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre Alonso sceglie Curro come segretario

Lunedì 30 novembre Alonso ribadisce che Curro avrà un posto degno nella famiglia e diventerà il suo segretario personale. Leocadia non gradisce e ricorda al marchese che serve l’approvazione del Duca de Carvajal y Cinfuentes. Alonso dichiara di non volere più stare al gioco e di non fidarsi più di lei.

Nella stessa puntata Carlo si impegna a essere il padre di cui ha bisogno il figlio di María. Pía fa capire ai due che devono annunciare il fidanzamento per il bene del bambino.

Martedì 1° dicembre Samuel, incalzato da Petra, ammette che María è incinta. La notizia del bacio tra María e Carlo si sparge nel palazzo. Curro chiede a Cristóbal i documenti sulle spese.

Mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre la servitù rema contro Teresa

Mercoledì 2 dicembre Simona e Candela preparano il pollo al posto del coniglio per il pranzo dei nobili, che Leocadia desiderava. A merenda arrivano i churros invece della torta richiesta. Leocadia si arrabbia e dice a Cristóbal di rimproverare Teresa.

Sempre il 2 dicembre Samuel dice a María che stare con Carlo è la scelta più giusta. María e Carlo annunciano il fidanzamento.

Giovedì 3 dicembre Lorenzo salta la festa per un mal di stomaco e Angela ne è felice. Le cuoche negano ogni coinvolgimento davanti agli altri, poi ridono da sole della marachella.

Il comandante Rivero è sempre più sospettato dai suoi ospiti

Lunedì 30 novembre il comandante Rivero accusa Manuel di nascondergli informazioni sul motore. Enora e Toño lo ingannano, e lui ne sa meno di quanto voglia far credere. Martedì 1° dicembre Leocadia lo riprende perché si pavoneggia con i nobili e gli ricorda che non è un militare.

Giovedì 3 dicembre Enora esce dalla camera del comandante senza essere vista. Con Toño e Manuel dice che l’uomo è un impostore. Manuel conferma che nel corpo di aviazione non esiste nessun Sebastián Rivero.

Venerdì 4 e sabato 5 dicembre Petra valuta di tornare governante

Venerdì 4 dicembre Martina va da Adriano a sfogarsi perché non vuole partire per New York. I due stanno per baciarsi, ma Jacobo li interrompe e non sembra essersene accorto. Margarita intuisce che Martina non vuole andare a vivere con Jacobo, ma lei lo nega.

Nella stessa puntata Samuel dà la sua benedizione a María e Carlo. Petra lo esorta ad anticipare la partenza per la missione, affinché non soffra più. Leocadia rimprovera aspramente Teresa perché la servitù è un disastro.

Sabato 5 dicembre Petra chiede tempo a Leocadia per riflettere sull’offerta di riprendere il ruolo di governante. Pía e Vera ne parlano con le cuoche e nessuna sembra vedere male l’idea. Teresa chiede a Cristóbal se sia stata davvero destituita, ma lui non sa nulla.

Nello stesso episodio Lorenzo nega di avere un figlio illegittimo, ma Margarita non gli crede. Curro assicura ad Angela di avere fiducia nei piani della zia per impedire il matrimonio.

Domenica 6 dicembre il comandante Rivero confessa a Manuel di lavorare per Leocadia

Domenica 6 dicembre il comandante Rivero confessa a Manuel di lavorare in realtà per Leocadia. Manuel lo mette al tappeto con un pugno.

Nella stessa puntata María si sente in colpa per aver mentito a Manuel e a Samuel sulla relazione con Carlo. Pía le chiede di rendere pubblica la gravidanza. Petra dice a Pía di sapere che María è incinta, e Pía rivela che Samuel ha ricevuto una lettera dal vescovado. Martina si propone di convincere Manuel ad andare alla festa di Pedro de Artiaga.

Domande frequenti A che ora va in onda La Promessa su Rete 4? La Promessa va in onda su Rete 4 alle 19.40. La replica è alle 7.00 del giorno seguente a ogni puntata. Il calendario di questa settimana va da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre 2026. Cosa succede a La Promessa dal 30 novembre al 6 dicembre 2026? Alonso annuncia che Curro sarà il suo segretario personale, e María e Carlo annunciano il fidanzamento il 2 dicembre. Cresce il sospetto sul comandante Rivero, che il 6 dicembre confessa a Manuel di lavorare per Leocadia. Petra, intanto, valuta l’offerta di tornare governante. Chi è davvero il comandante Rivero ne La Promessa? Il 3 dicembre 2026 Manuel conferma che nel corpo di aviazione non esiste nessun Sebastián Rivero, e Enora dice che l’uomo è un impostore. Il 6 dicembre il comandante Rivero confessa a Manuel di lavorare in realtà per Leocadia. Manuel lo mette al tappeto con un pugno. Quando María e Carlo annunciano il fidanzamento ne La Promessa? María e Carlo annunciano il fidanzamento mercoledì 2 dicembre 2026. Il 30 novembre Pía fa capire ai due che devono annunciarlo per il bene del bambino. Il 4 dicembre Samuel dà la sua benedizione a María e Carlo. Petra torna a fare la governante ne La Promessa? Non è ancora deciso. Sabato 5 dicembre 2026 Petra chiede tempo a Leocadia per riflettere sull’offerta di riprendere il ruolo di governante. Pía e Vera ne parlano con le cuoche e nessuna sembra vedere male l’idea.

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni