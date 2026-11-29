di Redazione ZON

In sintesi. Il 28 novembre 2026 l’attrice Asia Argento ha dichiarato al 44° Torino Film Festival che il cinema contemporaneo è troppo perfetto e che dall’errore può nascere qualcosa di nuovo. Argento era a Torino per presentare La muerte no tiene dueño, film diretto dal venezuelano Jorge Thielen Armand, in programma fuori concorso.

I punti chiave Asia Argento ha detto il 28 novembre 2026 al 44° Torino Film Festival che il cinema contemporaneo è troppo perfetto.

Secondo Asia Argento, le figure del marketing riducono la possibilità di fare errori nel cinema.

Il film La muerte no tiene dueño, diretto da Jorge Thielen Armand, è stato indicato dal Venezuela per gli Oscar 2027 nella categoria miglior film internazionale.

Nel film La muerte no tiene dueño Asia Argento interpreta Caro, una donna che torna in Venezuela dopo vent’anni per vendere una piantagione di cacao ereditata dal padre.

La legge venezuelana tutela chi vive in una proprietà da più di cinque anni, e per questo gli ex dipendenti occupano la tenuta di Caro.

Asia Argento ha detto il 28 novembre 2026 al Torino Film Festival che il cinema contemporaneo è troppo perfetto e che dall’errore può nascere qualcosa di nuovo. L’attrice era a Torino per presentare il film La muerte no tiene dueño.

Perché per Asia Argento il marketing frena il cinema

Secondo Asia Argento, il cinema è oggi meno centrato sul regista rispetto al passato. L’attrice sostiene che intervengano troppe persone che non conoscono bene la materia, tra cui figure del marketing, e che questo riduca la possibilità di sbagliare.

«Mi sembra che oggi il cinema sia meno regista-centrico di una volta, ovvero ci sono troppe persone che magari non conoscono bene la materia, ma mettono bocca su tutto, persone del marketing che riducono la possibilità di fare errori e invece è proprio da questi che a volte nasce qualcosa di nuovo. Ora tutte le storie girano in maniera troppo perfetta e il pubblico non casca più in questo tranello, perché la vita è imperfetta e noi ci riconosciamo in tutto ciò che è imperfetto».

Asia Argento ha pronunciato queste parole al 44° Torino Film Festival, dove accompagna il film in programma fuori concorso.

Di cosa parla La muerte no tiene dueño

Il film è diretto dal regista venezuelano Jorge Thielen Armand. Dopo il passaggio alla Quinzaine des Cinéastes di Cannes, è stato indicato dal Venezuela per la corsa agli Oscar 2027 nella categoria miglior film internazionale. Il titolo significa, letteralmente, «La morte non ha padrone».

Asia Argento interpreta Caro, una donna che torna in Venezuela dopo vent’anni per vendere una piantagione di cacao ereditata dal padre, morto da poco. La tenuta e la residenza di famiglia sono però occupate da ex dipendenti che non vogliono andarsene.

Gli ex dipendenti sono tutelati dalla legge venezuelana, che protegge chi vive in una proprietà da più di cinque anni. Caro sceglie di agire in modo illegale per riprendersi ciò che considera suo, e il film segue una catena di violenze sempre più feroci. A alimentarle sono la cultura tribale, quella del chavismo e le ombre della storia coloniale del Paese.

Come Asia Argento ha costruito il personaggio di Caro

Asia Argento racconta di aver scoperto, vedendo il film montato, che il suo personaggio era «davvero terribile». Secondo l’attrice, Caro ha fragilità ma anche difetti molto brutti e bassezze tremende. Le musiche di Vittorio Giampietro, aggiunge, hanno reso il film quasi un horror.

Per arrivare alla follia del personaggio, Asia Argento dice di aver immaginato Caro da bambina, il suo rapporto con il padre e la sua sofferenza. Poi, spiega, ha lavorato a fondo su se stessa:

«Ho scavato tanto nel mio intimo, mi sono portata allo stremo delle forze. Non uscivo mai dalla camera, stavo sempre al buio quando non giravo, non parlavo con nessuno».

L’attrice precisa che non avrebbe potuto interpretare questo film essendo come è sempre nella vita.

Il colonialismo secondo il regista Jorge Thielen Armand

Jorge Thielen Armand ha spiegato il peso del colonialismo nel film. Per il regista venezuelano, il colonialismo è sempre presente nella società latinoamericana e continuerà a esserlo, perché quella società si fonda su di esso.

Per questo, ha detto, il film sembra ambientato all’inizio in epoca coloniale. Il riferimento è al sistema delle caste imposto dagli spagnoli, che secondo il regista resta nell’immaginario venezuelano.

Domande frequenti Cosa ha detto Asia Argento al Torino Film Festival? Il 28 novembre 2026 Asia Argento ha detto al Torino Film Festival che il cinema contemporaneo è troppo perfetto. Secondo l’attrice, le persone del marketing riducono la possibilità di fare errori, e da questi a volte nasce qualcosa di nuovo. Di cosa parla La muerte no tiene dueño? La muerte no tiene dueño racconta di Caro, una donna che torna in Venezuela dopo vent’anni per vendere una piantagione di cacao ereditata dal padre. La tenuta è occupata da ex dipendenti che non vogliono andarsene, e la vicenda porta a una catena di violenze sempre più feroci. Chi dirige La muerte no tiene dueño? La muerte no tiene dueño è diretto dal regista venezuelano Jorge Thielen Armand. Il film è passato dalla Quinzaine des Cinéastes di Cannes ed è stato indicato dal Venezuela per gli Oscar 2027 nella categoria miglior film internazionale. Che personaggio interpreta Asia Argento in La muerte no tiene dueño? Asia Argento interpreta Caro, una donna che torna in Venezuela per vendere la piantagione di cacao ereditata dal padre. Secondo l’attrice, Caro ha fragilità ma anche difetti molto brutti e bassezze tremende. Cosa significa La muerte no tiene dueño? Il titolo La muerte no tiene dueño significa, letteralmente, «La morte non ha padrone». È il titolo del film venezuelano diretto da Jorge Thielen Armand, con Asia Argento nel cast.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Il Mattino di Padova · Blasting News · Giornale La Voce