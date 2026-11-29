di Redazione ZON

In sintesi. La Confederazione Unitaria di Base (Cub) ha proclamato uno sciopero di 24 ore alla Scala di Milano il 4 e il 7 dicembre 2026, giorni dell’anteprima under 30 e della Prima di Otello. Lo sciopero riguarda il rinnovo del contratto dei lavoratori della Scala. Cgil, Cisl, Uil e Fials non hanno aderito.

I punti chiave La Confederazione Unitaria di Base (Cub) ha proclamato uno sciopero di 24 ore alla Scala di Milano il 4 e il 7 dicembre 2026.

Il 4 dicembre 2026 alla Scala c’è l’anteprima under 30, il 7 dicembre 2026 la Prima di Otello in diretta su Rai Uno.

La Cub chiede un aumento di stipendio uguale per tutti, una riduzione dell’orario di lavoro e più organico.

Cgil, Cisl, Uil e Fials non hanno aderito allo sciopero e incontrano il sovrintendente Fortunato Ortombina il 30 novembre 2026.

La Cub non sarà presente all’incontro del 30 novembre 2026 con il sovrintendente della Scala.

La Confederazione Unitaria di Base (Cub) ha proclamato uno sciopero di 24 ore alla Scala di Milano il 4 e il 7 dicembre 2026, giorni dell’anteprima under 30 e della Prima di Otello, che apre la stagione lirica.

La protesta riguarda il rinnovo del contratto dei lavoratori del teatro. La Cub conta iscritti soprattutto tra i tecnici.

Perché lo sciopero dei tecnici può bloccare la serata del 7 dicembre

L’allestimento di Otello porta la regia di Damiano Michieletto. La scenografia è di Paolo Fantin e le luci sono di Alessandro Carletti.

La scenografia è complessa e le luci sono articolate, e per questo richiedono la presenza di molti tecnici. Anche se la Cub è l’unico sindacato ad aver proclamato lo sciopero, le rappresentazioni del 4 e soprattutto del 7 dicembre possono quindi avere problemi. Il 7 dicembre lo spettacolo è in diretta su Rai Uno.

Che cosa chiede la Cub e con quale avvertimento

La Cub chiede un aumento di stipendio uguale per tutti, una riduzione dell’orario di lavoro e più organico. Nelle parole della confederazione: «Vogliamo un aumento di stipendio che sia uguale per tutti e che ci permetta di vivere in questa città».

Il sindacato ha scritto anche: «È finita la dittatura dell’orchestra, vogliamo il pane e le rose in tutti i reparti». E ha avvertito: «Senza contratto non ci sarà né la Primina né la Prima».

Cosa fanno gli altri sindacati e quali sono le prossime date

Cgil, Cisl, Uil e Fials non hanno aderito allo sciopero. Il 30 novembre 2026 incontrano il sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina, e il 2 dicembre 2026 dovrebbero tenere un’assemblea.

Queste sigle non vogliono far saltare lo spettacolo inaugurale, perché sanno che pesa molto sul bilancio del teatro. Da tempo la Cub non siede più allo stesso tavolo con gli altri sindacati e non sarà all’incontro con il sovrintendente.

Data Che cosa è in programma 30 novembre 2026 Incontro tra Cgil, Cisl, Uil, Fials e il sovrintendente Fortunato Ortombina 2 dicembre 2026 Assemblea degli altri sindacati 4 dicembre 2026 Sciopero Cub e anteprima under 30 7 dicembre 2026 Sciopero Cub e Prima di Otello in diretta su Rai Uno

Dove si manifesta davanti al teatro

La Cub invita a partecipare al corteo per lo sciopero nazionale del 4 dicembre 2026 e al presidio del 7 dicembre 2026 alle 14 davanti alla Scala.

Una ricostruzione diversa parla di un corteo in entrambe le giornate, con partenza alle 14 da piazza della Scala. Le due versioni non coincidono sulla formula del 4 dicembre.

Domande frequenti Quando c’è lo sciopero Cub alla Scala? La Confederazione Unitaria di Base (Cub) ha proclamato uno sciopero di 24 ore alla Scala di Milano il 4 e il 7 dicembre 2026. Sono i giorni dell’anteprima under 30 e della Prima di Otello, che apre la stagione lirica. Perché la Cub sciopera alla Scala? Lo sciopero riguarda il rinnovo del contratto dei lavoratori della Scala. La Cub chiede un aumento di stipendio uguale per tutti, una riduzione dell’orario di lavoro e più organico. La Prima di Otello alla Scala del 7 dicembre salta? Non è stato deciso nulla: le rappresentazioni del 4 e soprattutto del 7 dicembre 2026 possono avere problemi, perché la scenografia complessa e le luci articolate richiedono molti tecnici. La Cub avverte: «Senza contratto non ci sarà né la Primina né la Prima». Cgil, Cisl, Uil e Fials non hanno aderito allo sciopero. Quali sindacati non scioperano alla Scala il 4 e 7 dicembre? Cgil, Cisl, Uil e Fials non hanno aderito allo sciopero della Cub. Il 30 novembre 2026 incontrano il sovrintendente Fortunato Ortombina e il 2 dicembre 2026 dovrebbero tenere un’assemblea. Dove si manifesta davanti alla Scala il 7 dicembre? La Cub invita al presidio del 7 dicembre 2026 alle 14 davanti alla Scala. Una ricostruzione diversa parla di un corteo in entrambe le giornate, con partenza alle 14 da piazza della Scala.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Quotidiano Nazionale · Virgilio