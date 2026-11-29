di Redazione ZON

In sintesi. Nella nona puntata di Ballando con le stelle il giurato Guillermo Mariotto e la ballerina professionista Sara Di Vaira hanno litigato dopo il boogie-woogie di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. Mariotto sosteneva che i commenti della giuria avessero confuso il maestro Nikita Perotti. Sara Di Vaira ha contestato questa tesi.

I punti chiave Guillermo Mariotto ha definito «eccellente» il boogie-woogie di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, prima esibizione della nona puntata di Ballando con le stelle.

Guillermo Mariotto ha detto che Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti «sono sicuramente in finale e in lizza per il podio».

Sara Di Vaira ha chiesto a Mariotto in che senso i commenti della giuria avessero confuso Nikita Perotti.

Sara Di Vaira ha sostenuto che la giuria avesse dato «consigli chiari» a Nikita Perotti e Aurora Ramazzotti.

Guillermo Mariotto ha detto a Sara Di Vaira che i suoi commenti gli «entrano da un orecchio» e gli «escono dall’altro».

Nella nona puntata di Ballando con le stelle il giurato Guillermo Mariotto e la ballerina professionista Sara Di Vaira hanno avuto un botta e risposta acceso. Lo scontro è arrivato subito dopo la prima esibizione della serata, quella di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

Il boogie-woogie di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti ha aperto la serata

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti sono stati i primi a scendere in pista nella nona puntata, con un boogie-woogie. Il ballo ha ottenuto un discreto successo nei voti.

Il confronto con l’esibizione precedente della coppia era inevitabile: quella performance era valsa ai due la vittoria della puntata.

Per Guillermo Mariotto il ballo è stato «eccellente». Il giurato ha detto che Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti «sono sicuramente in finale e in lizza per il podio».

Mariotto si è poi complimentato con il maestro di ballo per aver ritrovato la strada «nonostante la giuria lo avesse confuso con i vari commenti». Il riferimento era alle critiche che i giurati avevano rivolto alla coppia nelle puntate precedenti.

Cosa ha risposto Sara Di Vaira a Guillermo Mariotto

Sara Di Vaira ha preso la parola interrompendo Mariotto. Ha chiesto: «In che senso i commenti della giuria avevano confuso Nikita?».

La ballerina ha poi sostenuto che la giuria avesse dato «consigli chiari» e che questi abbiano aiutato Nikita Perotti e Aurora Ramazzotti a migliorare la performance.

Mariotto ha replicato: «Forse non hai visto tutto il programma». Ha aggiunto: «Tu sei fuori proprio, Nikita l’ha detto che lo avevano confuso».

Di Vaira, compagna di banco di Rossella Erra, ha risposto subito: «Nono, io penso di essere dentro e so quello che dico».

Come è finito il confronto tra il giurato e la ballerina

Dallo scambio è nato un botta e risposta che ha portato Sara Di Vaira a sbottare con le parole «Ti sto parlando Mariotto».

Guillermo Mariotto ha risposto: «A me i tuoi commenti mi entrano da un orecchio e mi escono dall’altro». La frase ha provocato la ballerina, che ha alzato la voce per chiudere il confronto.

Sara Di Vaira ha invitato il giurato a rimanere in silenzio e ad ascoltare di più. Poi è tornata a spiegare la sua opinione sull’esibizione di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

Domande frequenti Cosa è successo tra Mariotto e Di Vaira a Ballando con le stelle? Nella nona puntata di Ballando con le stelle il giurato Guillermo Mariotto e la ballerina Sara Di Vaira hanno avuto un botta e risposta acceso. Lo scontro è arrivato subito dopo l’esibizione di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, quando Di Vaira ha contestato un commento di Mariotto sulla giuria. Cosa ha detto Mariotto di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti? Guillermo Mariotto ha definito «eccellente» il ballo di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti. Ha aggiunto che i due «sono sicuramente in finale e in lizza per il podio». Che ballo hanno portato Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti nella nona puntata di Ballando con le stelle? Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno ballato un boogie-woogie. È stata la prima esibizione della serata e ha ottenuto un discreto successo nei voti. Perché Sara Di Vaira ha risposto a Guillermo Mariotto? Mariotto si era complimentato con Nikita Perotti per aver ritrovato la strada «nonostante la giuria lo avesse confuso con i vari commenti». Sara Di Vaira ha chiesto in che senso e ha sostenuto che la giuria avesse dato «consigli chiari», utili a migliorare la performance.

Immagine di repertorio

Fonte: Espressione24 · Adnkronos · Eventi e News