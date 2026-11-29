di Redazione ZON

In sintesi. Domenica In, condotta da Mara Venier, va in onda su Rai 1 domenica 29 novembre 2026 dalle 14:00 alle 14:55, per 55 minuti. Il tempo rimanente va alla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, che si gioca a Bologna con primo servizio alle 15:00 sempre su Rai 1.

I punti chiave Domenica In, condotta da Mara Venier, dura 55 minuti il 29 novembre 2026, dalle 14:00 alle 14:55 su Rai 1.

La finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna si gioca a Bologna, con primo servizio alle 15:00 su Rai 1.

Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini, in palinsesto alle 17:20, è a rischio per la durata degli incontri di Coppa Davis.

L’Eredità di Marco Liorni, fissata alle 18:40, sparirebbe dal palinsesto se i due singolari durassero un’ora e mezza ciascuno.

Affari Tuoi di Stefano De Martino, alle 20:35 dopo il Tg1, salta solo se Italia e Spagna arrivano sull’1-1 e serve il doppio decisivo.

Attenzione: spoiler. Domenica In, condotta da Mara Venier, va in onda su Rai 1 domenica 29 novembre 2026 dalle 14:00 alle 14:55. La puntata dura 55 minuti per lasciare spazio alla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna.

La finale di Coppa Davis si gioca a Bologna, con il primo servizio alle 15:00 su Rai 1. La nazionale italiana è guidata dal capitano Filippo Volandri.

Chi sono gli ospiti di Mara Venier nella puntata ridotta

Nella puntata di Domenica In del 29 novembre 2026 Mara Venier ospita Salvo Ficarra e Valentino Picone. I due comici presentano il film «La notte delle fragole», diretto da Alessandro Genovesi.

In studio c’è anche Alberto Ravagnani, ex sacerdote molto seguito sui social, che oggi balla sulla pista di Milly Carlucci. Gli opinionisti sono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini rischia di slittare

Il programma «Da noi… a ruota libera» di Francesca Fialdini è in palinsesto alle 17:20 con la scaletta già definita. Con la finale di Coppa Davis che comincia alle 15:00 e almeno due singolari da giocare, la sua messa in onda è però a rischio.

Gli ospiti annunciati sono quattro:

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, con il libro «Quando la notte finisce»;

Andrea Delogu, conduttrice de «La Porta Magica»;

Nicoletta Mantovani, per l’iniziativa benefica «Operazione Pane» dell’Antoniano;

Federico Lerza.

L’Eredità e Affari Tuoi dipendono da quanto durano gli incontri

L’Eredità di Marco Liorni è fissata alle 18:40. Se i due singolari durassero un’ora e mezza ciascuno, la «Ghigliottina» sparirebbe dal palinsesto di domenica. Venerdì 27 novembre 2026 il programma era già stato sacrificato per la semifinale di Coppa Davis, che aveva occupato mezzo pomeriggio e l’intera prima serata di Rai 1.

Affari Tuoi di Stefano De Martino, il conduttore originario di Torre Annunziata, è in programma alle 20:35 dopo il Tg1 e prima della fiction «La famiglia Panini». Per ora il suo orario non è toccato. De Martino è anche ospite di Fabio Fazio a «Che Tempo Che Fa».

Se Italia e Spagna arrivassero sull’1-1 e servisse il doppio decisivo, la diretta andrebbe oltre le 20:00. In quel caso salterebbero Affari Tuoi e l’intera prima serata di Rai 1.

Programma Orario Situazione Domenica In 14:00-14:55 In onda in versione ridotta Finale di Coppa Davis, Italia-Spagna dalle 15:00 Primo servizio su Rai 1 Da noi… a ruota libera 17:20 A rischio L’Eredità 18:40 A rischio Affari Tuoi 20:35, dopo il Tg1 Salta solo se serve il doppio decisivo

Domande frequenti A che ora va in onda Domenica In il 29 novembre 2026? Domenica In va in onda su Rai 1 domenica 29 novembre 2026 dalle 14:00 alle 14:55. La puntata dura 55 minuti, condotta da Mara Venier. Perché Domenica In dura solo 55 minuti il 29 novembre? Domenica In è ridotta per lasciare spazio alla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. La finale si gioca a Bologna e ha il primo servizio alle 15:00 su Rai 1. Chi sono gli ospiti di Domenica In il 29 novembre 2026? Mara Venier ospita i comici Salvo Ficarra e Valentino Picone, che presentano il film «La notte delle fragole» di Alessandro Genovesi. In studio c’è anche Alberto Ravagnani, ex sacerdote. Gli opinionisti sono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Affari Tuoi va in onda domenica 29 novembre con la finale di Coppa Davis? Affari Tuoi di Stefano De Martino è in programma alle 20:35 dopo il Tg1 e il suo orario non è toccato. Salta solo se Italia e Spagna arrivano sull’1-1 e serve il doppio decisivo: in quel caso la diretta va oltre le 20:00 e salta l’intera prima serata di Rai 1. L’Eredità va in onda domenica 29 novembre 2026? L’Eredità di Marco Liorni è fissata alle 18:40 ma è a rischio. Se i due singolari della finale di Coppa Davis durassero un’ora e mezza ciascuno, la «Ghigliottina» sparirebbe dal palinsesto di domenica.

Immagine di repertorio

Fonte: Libero