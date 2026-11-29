di Redazione ZON

In sintesi. Nell’anticipazione di Forbidden Fruit 4 mostrata a Verissimo, la serie turca di Canale 5, il personaggio di Ender Çelebi chiede a Kaya Ekinci di sposarla e lui risponde “Sì, lo voglio”. Nella trama i due sono ex coniugi che sperano di tornare insieme, come raccontano le anticipazioni dal 23 al 28 novembre 2026.

I punti chiave Ender Çelebi chiede a Kaya Ekinci “Vuoi sposarmi?” nell’anticipazione di Forbidden Fruit 4 mostrata a Verissimo.

Kaya Ekinci risponde “Sì, lo voglio” e bacia Ender Çelebi.

Nella trama di Forbidden Fruit, dizi turca di Canale 5, Ender Çelebi e Kaya Ekinci sono ex coniugi.

Il 26 novembre 2026 Ender Çelebi rifiuta un invito di lavoro a casa di Hasan Ali per concentrarsi su Kaya Ekinci.

Il 26 novembre 2026 Yıldız convince una donna incinta a fare tre test di gravidanza al posto suo.

Attenzione: spoiler. In un’anticipazione di Forbidden Fruit 4 mostrata a Verissimo, Ender Çelebi chiede a Kaya Ekinci di sposarla e lui risponde: “Sì, lo voglio”.

Come Ender Çelebi chiede a Kaya Ekinci di sposarla

La scena è un’anticipazione esclusiva della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), mostrata a Verissimo. Ender Çelebi prende l’iniziativa con una frase che ribalta le parti:

“Ho saputo che volevi farmi una sorpresa e quindi ho deciso di fare io una sorpresa a te”

Subito dopo Ender Çelebi pone la domanda: “Vuoi sposarmi?”

Kaya Ekinci risponde con una battuta: “Non avrei dovuto chiedertelo io?”. Ender Çelebi replica: “Questa volta sono io che devo chiederlo a te”. Kaya Ekinci dice “Sì, lo voglio” e bacia la futura sposa.

Ender e Kaya sono ex coniugi e sperano di tornare insieme

Nella trama di Forbidden Fruit, la dizi turca di Canale 5, Ender Çelebi e Kaya Ekinci sono ex coniugi. Le anticipazioni dal 23 al 28 novembre 2026 raccontano che il 26 novembre 2026 Ender Çelebi rifiuta un invito di lavoro a casa di Hasan Ali per concentrarsi su Kaya Ekinci.

Quel giorno i due si incontrano per un chiarimento intenso, tra vecchi rancori e la speranza di tornare insieme.

Cosa succede a Yıldız nella stessa settimana

Il 26 novembre 2026 si muove anche Yıldız, che si trova con le spalle al muro. Insieme all’amico Emir va in una clinica e, fingendosi una coppia sterile, convince una donna incinta a fare tre test di gravidanza al posto suo.

Con i risultati positivi ottenuti con l’inganno, Yıldız ferma Çağatay annunciandogli di essere incinta. Così ottiene il suo totale perdono.

Domande frequenti Cosa succede nell’anticipazione di Forbidden Fruit 4 mostrata a Verissimo? Ender Çelebi dice a Kaya Ekinci di aver saputo che lui voleva farle una sorpresa e che ha deciso di farla lei a lui. Poi gli chiede “Vuoi sposarmi?”. Kaya Ekinci risponde “Sì, lo voglio”. Ender e Kaya di Forbidden Fruit sono ancora sposati? No, nella trama di Forbidden Fruit Ender Çelebi e Kaya Ekinci sono ex coniugi. Le anticipazioni dal 23 al 28 novembre 2026 raccontano che i due si incontrano per un chiarimento intenso, tra vecchi rancori e la speranza di tornare insieme. Cosa risponde Kaya Ekinci alla proposta di matrimonio di Ender Çelebi? Kaya Ekinci scherza prima con la frase “Non avrei dovuto chiedertelo io?”. Ender Çelebi replica che questa volta tocca a lei chiederlo. Poi Kaya Ekinci dice “Sì, lo voglio” e la bacia. Cosa fa Yıldız il 26 novembre 2026 in Forbidden Fruit? Insieme all’amico Emir, Yıldız va in una clinica e, fingendosi una coppia sterile, convince una donna incinta a fare tre test di gravidanza al posto suo. Con i risultati positivi ottenuti con l’inganno ferma Çağatay annunciandogli di essere incinta e ottiene il suo totale perdono.

Fonte: Mediaset Infinity · Davide Maggio