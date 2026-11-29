di Redazione ZON

In sintesi. Dal 30 novembre al 5 dicembre 2026 Beautiful va in onda su Canale 5 ogni giorno alle 13:50, da lunedì a sabato. Nelle sei puntate Steffy prepara la rivincita per riprendersi la Forrester Creations, mentre Ridge propone a Taylor di tornare a vivere insieme. Il 5 dicembre 2026 Donna sorprende Ridge e Taylor mentre si baciano.

I punti chiave Beautiful va in onda su Canale 5 da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre 2026, con sei puntate ogni giorno alle 13:50.

Il 1° dicembre 2026 Steffy rivela ai familiari di avere una strategia per riprendere possesso della Forrester Creations.

Il 1° dicembre 2026 la profumiera francese Daphne Rose presenta a Hope e Carter una fragranza chiamata Forrester e manifesta interesse per una collaborazione.

Il 4 dicembre 2026 Ridge propone a Taylor di recuperare la vecchia abitazione sulla spiaggia per ricominciare a vivere insieme.

Il 5 dicembre 2026 Donna trova Ridge e Taylor che ballano e si baciano, e telefona subito alla sorella Brooke.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Beautiful dal 30 novembre al 5 dicembre 2026 Steffy prepara la rivincita sulla Forrester Creations e Ridge propone a Taylor di tornare a vivere insieme.

Beautiful va in onda su Canale 5 da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre 2026, ogni giorno alle 13:50. Le trame della settimana intrecciano la battaglia per la direzione della maison e la crisi tra Brooke e Ridge.

Come reagiscono i Forrester al tradimento di Carter tra il 30 novembre e il 2 dicembre

Lunedì 30 novembre 2026. Ridge, Eric, Taylor e Steffy ritengono Carter responsabile di un grave tradimento. Attribuiscono inoltre a Hope un ruolo determinante nella decisione dell’avvocato di impadronirsi dell’azienda. Steffy non è disposta a rinunciare al patrimonio costruito dalla sua famiglia.

Martedì 1° dicembre 2026. Steffy rivela ai familiari di avere una strategia per riprendere possesso della Forrester Creations. Nel frattempo Hope e Carter ricevono la visita inaspettata di Daphne Rose, profumiera francese. La donna presenta loro una fragranza chiamata Forrester e manifesta interesse per una collaborazione.

Mercoledì 2 dicembre 2026. L’ingresso nel mercato delle fragranze di lusso entusiasma i nuovi dirigenti della maison e trova il favore anche di Brooke. Brooke è però ancora scossa dalle vicende sentimentali. In ufficio racconta alla figlia Hope del violento confronto in cui ha schiaffeggiato Ridge e spintonato Taylor, ma continua a svolgere il proprio incarico in azienda.

Ridge e Taylor si riavvicinano fino alla proposta di tornare a vivere insieme

Giovedì 3 dicembre 2026. Nella residenza di Eric, Ridge e Taylor mettono da parte le preoccupazioni per la Forrester Creations. Lo stilista organizza una cena romantica e regala a Taylor l’ultimo abito a cui lavorava prima di perdere il controllo della casa di moda.

Venerdì 4 dicembre 2026. Taylor confessa a Ridge di essere tornata a Los Angeles pensando di dover dire addio per sempre all’uomo che ha sempre amato. Il riavvicinamento le ha invece restituito la felicità. Ridge le propone di recuperare la vecchia abitazione sulla spiaggia per ricominciare a vivere insieme e ribadisce quanto abbia sempre apprezzato la sua sincerità.

Sabato 5 dicembre 2026. Donna rientra a casa e trova Ridge e Taylor che ballano e si scambiano un bacio. Sconvolta, decide di telefonare subito alla sorella Brooke.

Domande frequenti A che ora va in onda Beautiful su Canale 5? Beautiful va in onda su Canale 5 ogni giorno alle 13:50. Nella settimana dal 30 novembre al 5 dicembre 2026 le puntate sono sei, da lunedì a sabato. Cosa succede a Beautiful dal 30 novembre al 5 dicembre 2026? Steffy prepara la rivincita per riprendere possesso della Forrester Creations, dopo quello che Ridge, Eric, Taylor e Steffy ritengono un grave tradimento di Carter. Nella seconda parte della settimana Ridge e Taylor si riavvicinano e Ridge le propone di tornare a vivere insieme. Chi è Daphne Rose in Beautiful? Daphne Rose è una profumiera francese. Il 1° dicembre 2026 fa visita a Hope e Carter, presenta loro una fragranza chiamata Forrester e manifesta interesse per una collaborazione. Ridge e Taylor tornano a vivere insieme a Beautiful? Il 4 dicembre 2026 Ridge propone a Taylor di recuperare la vecchia abitazione sulla spiaggia per ricominciare a vivere insieme. Il 5 dicembre 2026 Donna li trova mentre ballano e si scambiano un bacio. Cosa succede a Brooke nelle anticipazioni di Beautiful? Il 2 dicembre 2026 Brooke racconta alla figlia Hope del violento confronto in cui ha schiaffeggiato Ridge e spintonato Taylor, ma continua a svolgere il proprio incarico in azienda. Il 5 dicembre 2026 la sorella Donna le telefona dopo aver visto Ridge e Taylor baciarsi.

Fonte: kisskiss.it