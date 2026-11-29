di Redazione ZON

In sintesi. La nona puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda su Rai1 il 28 novembre 2026, è stata vinta da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice con un boogie. L’attrice Ornella Muti ha annunciato il ritiro momentaneo per motivi di salute; Manuela Moreno e Andy Díaz sono eliminati in via provvisoria.

I punti chiave Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno vinto la nona puntata di Ballando con le Stelle del 28 novembre 2026 con un boogie su “Jumping Jack”, valutato 49 punti.

Ornella Muti ha annunciato in collegamento da casa il ritiro momentaneo dalla gara per motivi di salute e ha detto che nella puntata successiva proverà a ballare per rientrare in gioco.

Monica Guerritore e Luca Urso guidano la classifica di giuria e tesoretto con 70 punti, davanti a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice con 69 e ad Alessandro Matri e Giada Lini con 68.

Manuela Moreno e Andy Díaz sono eliminati in via provvisoria dopo il ballottaggio a tre coppie, in cui si è salvata solo la coppia di Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli.

Simona Ventura e Francesca Fialdini sono le nuove custodi del tesoretto di Ballando con le Stelle.

Nella nona puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda su Rai1 il 28 novembre 2026, Ornella Muti ha annunciato in collegamento da casa il ritiro momentaneo dalla gara per motivi di salute. L’attrice ha detto che nella puntata successiva proverà a ballare per rientrare in gioco.

Chi ha vinto la nona puntata di Ballando con le Stelle

La puntata del 28 novembre 2026 è stata vinta da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. La coppia ha ballato un boogie sulle note di “Jumping Jack”.

Per il boogie Bocchi-Pernice hanno ottenuto 49 punti. Quasi tutta la giuria ha assegnato il massimo dei voti, mentre Guillermo Mariotto si è fermato a 9 e ha acceso un confronto con Pernice, Ivan Zazzaroni e Rossella Erra.

La classifica di giuria e tesoretto, senza il voto del pubblico

La classifica di puntata somma i voti della giuria e i punti del tesoretto. Il voto del pubblico è escluso. In testa c’è Monica Guerritore con Luca Urso, con 70 punti.

Posizione Coppia Punti totali Di cui bonus 1 Monica Guerritore e Luca Urso 70 20 (tesoretto Simona Ventura) 2 Noemi Bocchi e Giovanni Pernice 69 20 (tesoretto Francesca Fialdini) 3 Alessandro Matri e Giada Lini 68 20 (tesoretto Rossella Erra) 4 Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti 64 20 (bonus della puntata precedente) 5 Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli 59 15 (prova speciale) 6 Anna Safroncik e Leonardo Lini 58 10 (prova speciale) 7 Manuela Moreno e Carlo Aloia 42 nessuno 8 Andy Díaz e Gioia Giovanatti 41 nessuno

Guerritore e Urso hanno portato un tango argentino in cui entrambi interpretano il ruolo maschile. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno ballato un boogie sulle note di “Tough Lover” e hanno preso 44 punti dalla giuria.

Chi è stato eliminato e chi può tornare in gara

Al ballottaggio sono andate tre coppie: Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Andy Díaz e Gioia Giovanatti. Si è salvata solo la coppia di Ravagnani.

Manuela Moreno e Andy Díaz sono quindi eliminati in via provvisoria. La settimana successiva le due coppie potranno tentare il ripescaggio.

Le novità in studio e il tema della prossima puntata

Le nuove custodi del tesoretto sono Simona Ventura e Francesca Fialdini. Alberto Matano, già custode del tesoretto, siede ora in giuria con Zazzaroni, Carolyn Smith, Mariotto e Barbara D’Urso.

Simone Di Pasquale è la novità della Sala delle Stelle, mentre Roberta Bruzzone ha partecipato come ballerina per una notte. Nella puntata successiva ogni concorrente dedicherà un brano a una persona cara.

Domande frequenti Chi ha vinto la nona puntata di Ballando con le Stelle? La nona puntata, andata in onda su Rai1 il 28 novembre 2026, è stata vinta da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. La coppia ha ballato un boogie sulle note di “Jumping Jack” e ha ottenuto 49 punti. Perché Ornella Muti si è fermata a Ballando con le Stelle? Ornella Muti ha annunciato il ritiro momentaneo dalla gara per motivi di salute. Lo ha fatto in collegamento da casa durante la puntata del 28 novembre 2026 e ha detto che nella puntata successiva proverà a ballare per rientrare in gioco. Chi è stato eliminato a Ballando con le Stelle il 28 novembre 2026? Manuela Moreno e Andy Díaz sono eliminati in via provvisoria. Al ballottaggio erano andate tre coppie e si è salvata solo quella di Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli; la settimana successiva le due coppie eliminate potranno tentare il ripescaggio. Chi è primo nella classifica di Ballando con le Stelle? Nella classifica della puntata del 28 novembre 2026 è prima Monica Guerritore con Luca Urso, con 70 punti. La classifica somma i voti della giuria e i punti del tesoretto, mentre il voto del pubblico è escluso. Qual è il tema della prossima puntata di Ballando con le Stelle? Nella puntata successiva a quella del 28 novembre 2026 ogni concorrente dedicherà un brano a una persona cara.

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni · Super Guida TV