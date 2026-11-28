di Redazione ZON

In sintesi. Sabato 28 novembre 2026, dalle 21.25 circa su Rai 1, Ballando con le Stelle trasmette la nona puntata con doppia eliminazione. Roberta Bruzzone è la ballerina per una notte. La presenza di Ornella Muti dipende da una visita medica in programma sabato mattina, mentre Ornella Muti ha smentito le voci di ritiro.

I punti chiave Ballando con le Stelle trasmette la nona puntata sabato 28 novembre 2026, dalle 21.25 circa su Rai 1.

Nella nona puntata di Ballando con le Stelle due coppie lasciano la competizione, tra le nove in gara.

Roberta Bruzzone, commentatrice a bordo pista di Ballando con le Stelle dal 2017 al 2021, è la ballerina per una notte del 28 novembre 2026.

La presenza di Ornella Muti nella nona puntata dipende da una visita medica in programma sabato mattina 28 novembre 2026.

Il ripescaggio di Ballando con le Stelle è in programma il 5 dicembre 2026 e finora le coppie eliminate sono quattro.

Attenzione: spoiler. Sabato 28 novembre 2026, dalle 21.25 circa su Rai 1, Ballando con le Stelle porta in onda la nona puntata con doppia eliminazione e Roberta Bruzzone ballerina per una notte.

Perché la doppia eliminazione cambia la gara

Milly Carlucci ha annunciato che nella nona puntata di Ballando con le Stelle due coppie dovranno lasciare la competizione. Sui social la conduttrice ha scritto che «questa settimana bisogna lavorare ancora più sodo».

Le coppie in gara sono nove, compresa quella di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Chi esce lo decideranno le esibizioni, la giuria e il voto del pubblico, e il tesoretto di punti può ancora rimescolare la classifica.

Roberta Bruzzone torna a Ballando, ma stavolta balla

Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa, è la ballerina per una notte di sabato 28 novembre 2026. Dal 2017 al 2021 era stata commentatrice a bordo pista di Ballando con le Stelle.

Questa volta non giudica: affronta una coreografia preparata con le maestre del programma. L’esibizione sarà accompagnata da una dedica speciale, il cui contenuto non è stato anticipato. Con il suo ballo si accumula il tesoretto di punti da assegnare alle coppie.

Ornella Muti vuole esserci: decide la visita medica di sabato mattina

La presenza di Ornella Muti nella nona puntata è in dubbio per problemi di salute. Milly Carlucci aveva proposto due giorni di riposo assoluto, rinviando ogni decisione: «Viviamo alla giornata e capiamo quello che riusciamo a fare per sabato».

Il 27 novembre 2026, in un’intervista a Fanpage.it, l’attrice ha smentito le voci di ritiro e ha detto di sentirsi meglio. Vuole essere in studio sabato e non in videomessaggio.

A stabilire se potrà ballare con Pasquale La Rocca sarà una visita medica in programma sabato mattina. In caso di stop, Ornella Muti vorrebbe comunque essere presente in studio, anche senza scendere in pista.

Chi è in testa dopo l’ottava puntata del 21 novembre

Nell’ottava puntata, il 21 novembre 2026, ha vinto Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti. La coppia parte nella nona puntata con un bonus di venti punti. Nella stessa serata è stata eliminata la coppia formata da Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi.

Posizione Coppia 1 Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti 2 Monica Guerritore e Luca Urso 3 Anna Safroncik e Leonardo Lini

Tra le avversarie c’è anche Noemi Bocchi, in coppia con Giovanni Pernice, che in questa edizione ha già vinto due puntate consecutive.

Cosa succede dopo: il ripescaggio del 5 dicembre

Il 5 dicembre 2026 è in programma il ripescaggio, che permette ad alcune coppie eliminate di rientrare in gara. Finora sono uscite quattro coppie: Massimo Ghini e Valentina Fiorini, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi. Con le due eliminazioni di sabato le coppie coinvolte nel ripescaggio dovrebbero salire a sei.

Il video di Simona Ventura alla giurata Barbara D’Urso

Sabato 28 novembre 2026 è la prima diretta dopo il video che Simona Ventura ha pubblicato sui social, il 24 novembre 2026, rivolto alla giurata Barbara D’Urso. Il messaggio si apre con le parole «Cara Barbara, sono scesa sul tuo terreno». Milly Carlucci ha preso le distanze, dicendo di non voler entrare in una questione personale tra le due.

Domande frequenti A che ora va in onda Ballando con le Stelle il 28 novembre 2026? Ballando con le Stelle va in onda sabato 28 novembre 2026 su Rai 1, dalle 21.25 circa. Quella sera è in programma la nona puntata, con doppia eliminazione. Ornella Muti balla sabato 28 novembre a Ballando con le Stelle? La presenza di Ornella Muti è in dubbio per problemi di salute e la decisione spetta a una visita medica in programma sabato mattina. Il 27 novembre 2026 l’attrice ha smentito il ritiro a Fanpage.it e ha detto di volere essere in studio. In caso di stop vorrebbe esserci comunque, anche senza ballare con Pasquale La Rocca. Chi è la ballerina per una notte di Ballando con le Stelle il 28 novembre 2026? La ballerina per una notte è Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa. Dal 2017 al 2021 era stata commentatrice a bordo pista del programma. Il 28 novembre 2026 balla una coreografia preparata con le maestre, con una dedica speciale di cui non è stato anticipato il contenuto. Quante coppie vengono eliminate nella nona puntata di Ballando con le Stelle? Nella nona puntata di Ballando con le Stelle vengono eliminate due coppie, tra le nove in gara. Decidono le esibizioni, la giuria e il voto del pubblico, e il tesoretto di punti può ancora cambiare la classifica. Chi ha vinto l’ottava puntata di Ballando con le Stelle? L’ottava puntata del 21 novembre 2026 è stata vinta da Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti. La coppia parte nella nona puntata con un bonus di venti punti. Nella stessa serata sono stati eliminati Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi.

Fonte: kisskiss.it · Angolo delle Notizie · Lifestyleblog.it