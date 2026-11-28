di Redazione ZON

In sintesi. Il Grande Fratello Vip 2026, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, non è andato in onda venerdì 27 novembre 2026. È il secondo venerdì consecutivo senza puntata, dopo lo stop di venerdì 20 novembre 2026. Nella casa del Grande Fratello Vip restano 6 concorrenti e i finalisti sono già 4.

I punti chiave Il Grande Fratello Vip 2026 non è andato in onda su Canale 5 venerdì 27 novembre 2026.

Il Grande Fratello Vip 2026 non era andato in onda nemmeno venerdì 20 novembre 2026.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 sono rimasti 6 concorrenti.

I 4 finalisti del Grande Fratello Vip 2026 sono Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello.

Federica Morello, quarta finalista, ha conquistato il posto nella semifinale di lunedì 23 novembre 2026 con il 60% delle preferenze del pubblico.

Il Grande Fratello Vip 2026 non è andato in onda venerdì 27 novembre 2026 su Canale 5. Il reality condotto da Ilary Blasi ha saltato il consueto doppio appuntamento del venerdì in prima serata.

Al fianco di Ilary Blasi ci sono le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Perché il Grande Fratello Vip ha saltato la puntata del venerdì

Il motivo indicato per lo stop è legato in parte alle dinamiche del gioco, ormai arrivato alla sua fase conclusiva. Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 sono rimasti 6 concorrenti.

Il venerdì senza puntata non è un caso isolato. Anche venerdì 20 novembre 2026 il Grande Fratello Vip non è andato in onda su Canale 5.

Chi sono i quattro finalisti del Grande Fratello Vip 2026

I finalisti del Grande Fratello Vip 2026 sono 4: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello.

Federica Morello è la quarta finalista. Ha conquistato il posto nella semifinale di lunedì 23 novembre 2026 con il 60% delle preferenze del pubblico.

Cosa succede nella casa tra scherzi e tensioni

Una serie di scherzi tra concorrenti è degenerata in una lite che ha coinvolto Andreas Muller. Il ballerino aveva nascosto alcuni oggetti di Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa.

Giulia Provvedi ha risposto svuotando il proprio armadio e buttando i vestiti a terra. Andreas Muller ha fatto lo stesso con i suoi indumenti.

La situazione è peggiorata quando la cantante ha versato olio d’oliva nel guardaroba di Andreas Muller, macchiandogli i capi. Il ballerino ha reagito con rabbia, dicendo che per lui lo scherzo era andato troppo oltre, e in giardino ha parlato di squalifica.

Domande frequenti Il Grande Fratello Vip va in onda venerdì 27 novembre 2026? No, il Grande Fratello Vip 2026 non è andato in onda venerdì 27 novembre 2026 su Canale 5. Il reality condotto da Ilary Blasi ha saltato il consueto doppio appuntamento del venerdì in prima serata. Perché il Grande Fratello Vip ha saltato la puntata del venerdì? Il motivo indicato per lo stop è legato in parte alle dinamiche del gioco, ormai arrivato alla sua fase conclusiva. Il Grande Fratello Vip non era andato in onda nemmeno venerdì 20 novembre 2026. Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip 2026? I finalisti del Grande Fratello Vip 2026 sono 4: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello. Federica Morello ha conquistato l’ultimo posto nella semifinale di lunedì 23 novembre 2026 con il 60% delle preferenze del pubblico. Quanti concorrenti sono rimasti nella casa del Grande Fratello Vip 2026? Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 sono rimasti 6 concorrenti. I finalisti già decisi sono 4. Cosa è successo tra Andreas Muller e gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip? Una serie di scherzi è degenerata in una lite. Il ballerino Andreas Muller aveva nascosto alcuni oggetti di Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, poi è stato versato olio d’oliva nel suo guardaroba e lui ha reagito con rabbia, parlando di squalifica.

Fonte: Zazoom Social News