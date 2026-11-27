In sintesi. Secondo Deianira Marzano, nella finale del Grande Fratello Vip di lunedì 30 novembre 2026 ci sarebbe una sorpresa per Alessandro Roncaccia, preparata da Piera Meloni. Guendalina riceverebbe in casa la visita del fratello Edoardo e di Micol. Si tratta di indiscrezioni non confermate.

Attenzione: spoiler. Per la finale del Grande Fratello Vip, in programma lunedì 30 novembre 2026, circola l’indiscrezione di una sorpresa per Alessandro Roncaccia. A prepararla sarebbe Piera Meloni. È una voce non confermata, diffusa da Deianira Marzano.

Il 26 novembre 2026 Deianira Marzano ha pubblicato una storia su Instagram con questo testo: «In finale ci sarà una dolce sorpresa per Roncaccia, vediamo se indovinate». Marzano afferma che la voce arriva dal backstage del reality Mediaset.

Poche ore dopo Deianira Marzano ha aggiunto un secondo messaggio: «Questa sorpresa la farà Piera».

Alessandro Roncaccia è in corsa con Andreas Muller per un posto nella rosa dei finalisti.

Secondo Deianira Marzano, il 30 novembre 2026 Guendalina dovrebbe ricevere in casa la visita del fratello Edoardo e di Micol.

Edoardo e Micol sono ex concorrenti del reality. Sempre secondo Marzano, tornerebbero nella casa del Grande Fratello Vip a distanza di molti anni dall’ultima volta.

Alla finale della nona edizione sono arrivati sei concorrenti. Tra fan e curiosi, secondo quanto emerge dalle discussioni, il montepremi dovrebbero giocarselo solo due di loro.

Federica è indicata come la candidata numero uno alla vittoria. C’è però chi ritiene che Andreas possa metterla in difficoltà, se i due dovessero sfidarsi nel televoto decisivo.

Domande frequenti

Quando è la finale del Grande Fratello Vip? La finale della nona edizione del Grande Fratello Vip è in programma lunedì 30 novembre 2026. In vista di quella serata circolano indiscrezioni su sorprese e ospiti, ma non sono confermate.

Che sorpresa ci sarà per Alessandro Roncaccia alla finale del Grande Fratello Vip? Il 26 novembre 2026 Deianira Marzano ha scritto su Instagram che in finale ci sarà «una dolce sorpresa per Roncaccia». Poche ore dopo ha aggiunto che a farla sarà Piera, indicata nel testo come Piera Meloni. La notizia non è confermata.

Chi andrà a trovare Guendalina nella casa del Grande Fratello Vip? Secondo Deianira Marzano, il 30 novembre 2026 Guendalina dovrebbe ricevere in casa la visita del fratello Edoardo e di Micol. Sono ex concorrenti del reality e, sempre secondo Marzano, tornerebbero nella casa a distanza di molti anni dall’ultima volta.

Le anticipazioni sulla finale del Grande Fratello Vip sono confermate? No, sono indiscrezioni non confermate. Le ha diffuse Deianira Marzano, che dichiara di averle avute dal backstage del reality Mediaset.