di Redazione ZON

In sintesi. Il gioco a premi OK il prezzo è giusto! torna su Canale 5 lunedì 7 dicembre 2026, condotto da Ilary Blasi. Va in onda ogni giorno, dal lunedì alla domenica, alle 18:40, nella fascia preserale occupata finora da Caduta Libera. Mediaset ha ufficializzato il ritorno con una nota stampa, 25 anni dopo l’ultima puntata.

I punti chiave Ilary Blasi conduce la nuova edizione di OK il prezzo è giusto! su Canale 5 a partire dal 7 dicembre 2026.

OK il prezzo è giusto! va in onda ogni giorno, dal lunedì alla domenica, alle 18:40.

OK il prezzo è giusto! prende il posto di Caduta Libera, il quiz con le botole condotto da Max Giusti, nel preserale di Canale 5.

OK il prezzo è giusto! torna in tv 25 anni dopo la sua ultima puntata.

OK il prezzo è giusto! è prodotto da RTI con Fremantlemedia Italia.

Ilary Blasi conduce da lunedì 7 dicembre 2026 la nuova edizione di OK il prezzo è giusto!, in onda ogni giorno alle 18:40 su Canale 5 al posto di Caduta Libera.

Mediaset ha ufficializzato il ritorno del programma con una nota stampa. Lo show va in onda dal lunedì alla domenica, e Ilary Blasi lo affronta dopo la fine anticipata del Grande Fratello Vip 9.

Quando va in onda e chi lo conduce

Il programma occupa la fascia preserale di Canale 5, quella in cui finora andava Caduta Libera, il quiz con le botole condotto da Max Giusti. Ecco i dati essenziali.

Dato Dettaglio Programma OK il prezzo è giusto! Rete Canale 5 Debutto 7 dicembre 2026 Orario 18:40 Giorni dal lunedì alla domenica Conduzione Ilary Blasi Produzione RTI con Fremantlemedia Italia

Come funziona il gioco e cosa resta uguale

Il meccanismo di OK il prezzo è giusto! resta quello classico: i concorrenti devono indovinare il valore esatto di oggetti di ogni tipo, dalla spesa quotidiana a un telefonino fino a un’automobile.

Anche chi guarda da casa può provare a indovinare il prezzo. La platea in studio resta centrale e accompagna la gara con i suoi gridi rituali, come l’invocazione del «100» e il celebre «Apriti, Sesamo!».

Mediaset descrive così la formula nella sua nota:

«La sfida è irresistibile nella sua semplicità: intuire e indovinare il prezzo giusto di un oggetto, della spesa, di un’auto, di un telefonino… OK il prezzo è giusto! non si guarda soltanto: si gioca, si tifa, si partecipa.»

Perché il ritorno di OK il prezzo è giusto! è un’operazione nostalgia

Il gioco a premi torna in tv 25 anni dopo la sua ultima puntata. Lo presentano come uno dei titoli più celebri della televisione italiana, e Mediaset punta su una formula che non si discosta da quella degli anni Novanta.

La novità sta soprattutto nella conduzione. Ilary Blasi porta in studio la propria ironia e la propria spontaneità, con l’obiettivo di non alterare lo spirito e il linguaggio del programma.

Dietro la produzione c’è anche Fremantle, società che lavora a programmi come X Factor, The Voice e Italia’s Got Talent.

Cosa cambia nel preserale di Canale 5

Dal 7 dicembre 2026 la fascia delle 18:40 su Canale 5 non ospita più il quiz con le botole di Caduta Libera. Al suo posto va in onda un gioco basato sull’intuito sui prezzi, con il pubblico in studio come parte della gara.

Domande frequenti Quando inizia OK il prezzo è giusto! con Ilary Blasi? La nuova edizione di OK il prezzo è giusto! inizia lunedì 7 dicembre 2026 su Canale 5. Alla conduzione c’è Ilary Blasi. A che ora va in onda OK il prezzo è giusto! su Canale 5? OK il prezzo è giusto! va in onda su Canale 5 alle 18:40. Lo show è in programma ogni giorno, dal lunedì alla domenica, a partire dal 7 dicembre 2026. Chi conduce la nuova edizione di OK il prezzo è giusto!? La nuova edizione di OK il prezzo è giusto! è condotta da Ilary Blasi. La produzione è di RTI con Fremantlemedia Italia. Che programma va al posto di Caduta Libera su Canale 5? Dal 7 dicembre 2026 OK il prezzo è giusto! prende il posto di Caduta Libera nella fascia delle 18:40 su Canale 5. Caduta Libera è il quiz con le botole condotto da Max Giusti. Come funziona OK il prezzo è giusto!? In OK il prezzo è giusto! i concorrenti devono indovinare il valore esatto di oggetti di ogni tipo, dalla spesa quotidiana a un telefonino fino a un’automobile. Anche chi guarda da casa può provare a indovinare il prezzo, mentre il pubblico in studio accompagna la gara.

Immagine di repertorio

Blogtvitaliana