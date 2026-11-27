Ascolti TV 25 novembre 2026: Una Nessuna Centomila vince al 19,6%
In sintesi. Mercoledì 25 novembre 2026 Una Nessuna Centomila su Rai1 ha vinto la prima serata con 2.604.000 spettatori e il 19,6% di share. Su Canale5 Viola come il Mare 3 ha ottenuto 1.898.000 spettatori e il 13%. Terzo è stato Una Giornata Particolare su La7 con 1.257.000 spettatori e il 7,4%.
I punti chiave
- Una Nessuna Centomila su Rai1 ha vinto la prima serata del 25 novembre 2026 con 2.604.000 spettatori e il 19,6% di share.
- Viola come il Mare 3 su Canale5 ha raccolto 1.898.000 spettatori e il 13%, cioè 6,6 punti di share in meno di Una Nessuna Centomila.
- Affari Tuoi su Rai1 ha totalizzato 4.708.000 spettatori e il 23,1% nell’access prime time, davanti a La Ruota della Fortuna su Canale5, con 4.160.000 spettatori e il 20,6%.
- L’Eredità su Rai1 ha conquistato 4.516.000 spettatori e il 26,3% nel preserale, mentre Caduta Libera su Canale5 si è fermata a 2.365.000 spettatori e al 14,9%.
- Uomini e Donne su Canale5 ha ottenuto il 24,8% di share nel pomeriggio del 25 novembre 2026.
Mercoledì 25 novembre 2026 Una Nessuna Centomila su Rai1 ha vinto la prima serata con 2.604.000 spettatori e il 19,6% di share. Viola come il Mare 3 su Canale5 si è fermata a 1.898.000 spettatori e al 13%.
Una Nessuna Centomila precede Viola come il Mare di 6,6 punti di share
Tra Una Nessuna Centomila e Viola come il Mare 3 ci sono 706.000 spettatori e 6,6 punti percentuali di differenza. Dopo i due titoli di punta, il programma più visto della serata è Una Giornata Particolare su La7, con 1.257.000 spettatori e il 7,4%.
|Programma
|Rete
|Spettatori
|Share
|Una Nessuna Centomila
|Rai1
|2.604.000
|19,6%
|Viola come il Mare 3
|Canale5
|1.898.000
|13%
|Una Giornata Particolare
|La7
|1.257.000
|7,4%
|I mercenari 3
|Italia1
|1.052.000
|6,4%
|Chi l’ha Visto?
|Rai3
|1.013.000
|6,6%
|Il Tavolo di Che Tempo Che Fa
|Nove
|617.000
|4%
|È Sempre Cartabianca
|Rete4
|552.000
|4,5%
|Champions League: Lille-Bayern Monaco
|Tv8
|511.000
|2,7%
|Patù – La Passione delle Idee
|Rai2
|239.000
|1,6%
Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna di 2,5 punti nell’access prime time
Su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato 4.708.000 spettatori, pari al 23,1%. Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.160.000 spettatori, pari al 20,6%.
Nella fascia che precede i due giochi, Cinque Minuti su Rai1 ha interessato 4.048.000 spettatori (20,5%). Gira La Ruota della Fortuna su Canale5 ne ha avuti 3.519.000 (17,5%).
Su Rai3 Un Posto al Sole ha raggiunto 1.517.000 spettatori e il 7,4%. La soap va in onda su Rai3 con nuovi episodi dal 30 novembre al 4 dicembre 2026.
Nel preserale L’Eredità resta davanti a Caduta Libera e nel pomeriggio brilla Uomini e Donne
Nel preserale del 25 novembre 2026 L’Eredità su Rai1 ha conquistato 4.516.000 spettatori e il 26,3%. Caduta Libera su Canale5 si è fermata a 2.365.000 spettatori e al 14,9%.
Nel pomeriggio del 25 novembre 2026 Uomini e Donne su Canale5 ha ottenuto il 24,8% di share. Forbidden Fruit su Canale5 ha raccolto 2.281.000 spettatori, pari al 20%.
Su Rai1 Vita in Diretta ha raggiunto 2.124.000 spettatori e il 18,7%. Su Tv8 i film di Natale hanno iniziato a crescere: Due cuccioli per Natale ha fatto il 3,2% e Imprevisti di Natale il 3,1%.
Domande frequenti
Chi ha vinto la prima serata del 25 novembre 2026?
La prima serata del 25 novembre 2026 è stata vinta da Una Nessuna Centomila su Rai1, con 2.604.000 spettatori e il 19,6% di share. Al secondo posto c’è Viola come il Mare 3 su Canale5, con 1.898.000 spettatori e il 13%.
Quanti ascolti ha fatto Viola come il Mare 3 il 25 novembre 2026?
Viola come il Mare 3 su Canale5 ha raccolto 1.898.000 spettatori, pari al 13% di share. Ha avuto 706.000 spettatori e 6,6 punti percentuali in meno di Una Nessuna Centomila su Rai1.
Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 25 novembre 2026?
Il 25 novembre 2026 Affari Tuoi su Rai1 ha vinto l’access prime time con 4.708.000 spettatori e il 23,1%. La Ruota della Fortuna su Canale5 ha raccolto 4.160.000 spettatori e il 20,6%, cioè 2,5 punti in meno.
Quanti spettatori ha avuto L’Eredità il 25 novembre 2026?
Nel preserale del 25 novembre 2026 L’Eredità su Rai1 ha conquistato 4.516.000 spettatori e il 26,3% di share. Caduta Libera su Canale5 si è fermata a 2.365.000 spettatori e al 14,9%.
Quando va in onda Un Posto al Sole con i nuovi episodi?
Un Posto al Sole va in onda su Rai3 con nuovi episodi dal 30 novembre al 4 dicembre 2026. Il 25 novembre 2026 la soap ha raggiunto 1.517.000 spettatori e il 7,4% di share.
Immagine di repertorio
Fonte: Davide Maggio · Super Guida TV
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