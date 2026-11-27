di Redazione ZON

In sintesi. Mercoledì 25 novembre 2026 Una Nessuna Centomila su Rai1 ha vinto la prima serata con 2.604.000 spettatori e il 19,6% di share. Su Canale5 Viola come il Mare 3 ha ottenuto 1.898.000 spettatori e il 13%. Terzo è stato Una Giornata Particolare su La7 con 1.257.000 spettatori e il 7,4%.

I punti chiave Una Nessuna Centomila su Rai1 ha vinto la prima serata del 25 novembre 2026 con 2.604.000 spettatori e il 19,6% di share.

Viola come il Mare 3 su Canale5 ha raccolto 1.898.000 spettatori e il 13%, cioè 6,6 punti di share in meno di Una Nessuna Centomila.

Affari Tuoi su Rai1 ha totalizzato 4.708.000 spettatori e il 23,1% nell’access prime time, davanti a La Ruota della Fortuna su Canale5, con 4.160.000 spettatori e il 20,6%.

L’Eredità su Rai1 ha conquistato 4.516.000 spettatori e il 26,3% nel preserale, mentre Caduta Libera su Canale5 si è fermata a 2.365.000 spettatori e al 14,9%.

Uomini e Donne su Canale5 ha ottenuto il 24,8% di share nel pomeriggio del 25 novembre 2026.

Mercoledì 25 novembre 2026 Una Nessuna Centomila su Rai1 ha vinto la prima serata con 2.604.000 spettatori e il 19,6% di share. Viola come il Mare 3 su Canale5 si è fermata a 1.898.000 spettatori e al 13%.

Una Nessuna Centomila precede Viola come il Mare di 6,6 punti di share

Tra Una Nessuna Centomila e Viola come il Mare 3 ci sono 706.000 spettatori e 6,6 punti percentuali di differenza. Dopo i due titoli di punta, il programma più visto della serata è Una Giornata Particolare su La7, con 1.257.000 spettatori e il 7,4%.

Programma Rete Spettatori Share Una Nessuna Centomila Rai1 2.604.000 19,6% Viola come il Mare 3 Canale5 1.898.000 13% Una Giornata Particolare La7 1.257.000 7,4% I mercenari 3 Italia1 1.052.000 6,4% Chi l’ha Visto? Rai3 1.013.000 6,6% Il Tavolo di Che Tempo Che Fa Nove 617.000 4% È Sempre Cartabianca Rete4 552.000 4,5% Champions League: Lille-Bayern Monaco Tv8 511.000 2,7% Patù – La Passione delle Idee Rai2 239.000 1,6%

Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna di 2,5 punti nell’access prime time

Su Rai1 Affari Tuoi ha totalizzato 4.708.000 spettatori, pari al 23,1%. Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.160.000 spettatori, pari al 20,6%.

Nella fascia che precede i due giochi, Cinque Minuti su Rai1 ha interessato 4.048.000 spettatori (20,5%). Gira La Ruota della Fortuna su Canale5 ne ha avuti 3.519.000 (17,5%).

Su Rai3 Un Posto al Sole ha raggiunto 1.517.000 spettatori e il 7,4%. La soap va in onda su Rai3 con nuovi episodi dal 30 novembre al 4 dicembre 2026.

Nel preserale L’Eredità resta davanti a Caduta Libera e nel pomeriggio brilla Uomini e Donne

Nel preserale del 25 novembre 2026 L’Eredità su Rai1 ha conquistato 4.516.000 spettatori e il 26,3%. Caduta Libera su Canale5 si è fermata a 2.365.000 spettatori e al 14,9%.

Nel pomeriggio del 25 novembre 2026 Uomini e Donne su Canale5 ha ottenuto il 24,8% di share. Forbidden Fruit su Canale5 ha raccolto 2.281.000 spettatori, pari al 20%.

Su Rai1 Vita in Diretta ha raggiunto 2.124.000 spettatori e il 18,7%. Su Tv8 i film di Natale hanno iniziato a crescere: Due cuccioli per Natale ha fatto il 3,2% e Imprevisti di Natale il 3,1%.

Domande frequenti Chi ha vinto la prima serata del 25 novembre 2026? La prima serata del 25 novembre 2026 è stata vinta da Una Nessuna Centomila su Rai1, con 2.604.000 spettatori e il 19,6% di share. Al secondo posto c’è Viola come il Mare 3 su Canale5, con 1.898.000 spettatori e il 13%. Quanti ascolti ha fatto Viola come il Mare 3 il 25 novembre 2026? Viola come il Mare 3 su Canale5 ha raccolto 1.898.000 spettatori, pari al 13% di share. Ha avuto 706.000 spettatori e 6,6 punti percentuali in meno di Una Nessuna Centomila su Rai1. Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna il 25 novembre 2026? Il 25 novembre 2026 Affari Tuoi su Rai1 ha vinto l’access prime time con 4.708.000 spettatori e il 23,1%. La Ruota della Fortuna su Canale5 ha raccolto 4.160.000 spettatori e il 20,6%, cioè 2,5 punti in meno. Quanti spettatori ha avuto L’Eredità il 25 novembre 2026? Nel preserale del 25 novembre 2026 L’Eredità su Rai1 ha conquistato 4.516.000 spettatori e il 26,3% di share. Caduta Libera su Canale5 si è fermata a 2.365.000 spettatori e al 14,9%. Quando va in onda Un Posto al Sole con i nuovi episodi? Un Posto al Sole va in onda su Rai3 con nuovi episodi dal 30 novembre al 4 dicembre 2026. Il 25 novembre 2026 la soap ha raggiunto 1.517.000 spettatori e il 7,4% di share.

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Fonte: Davide Maggio · Super Guida TV