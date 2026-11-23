di Redazione ZON

In sintesi. Il 29 novembre 2026 Rai 1 trasmette il terzo e il quarto episodio de «La famiglia Panini – L’avventura delle figurine», serie con Serena Rossi nel ruolo di Olga Cuoghi Panini. Nel terzo Giuseppe Panini scommette su figurine invendute; nel quarto nascono le figurine dei calciatori. La serie è ambientata a Modena nel dopoguerra.

I punti chiave Rai 1 trasmette il 29 novembre 2026 il terzo e il quarto episodio de «La famiglia Panini – L’avventura delle figurine».

La serie ha sei episodi, trasmessi in tre appuntamenti, ed è in onda su Rai 1 dal 22 novembre 2026.

Nel terzo episodio Giuseppe Panini punta su una partita di figurine invendute e deve ricoverarsi in un sanatorio a Cortina.

Nel quarto episodio, dopo il fallimento delle figurine floreali, Giuseppe Panini rilancia e nascono le figurine dei calciatori.

Serena Rossi interpreta Olga Cuoghi Panini e la regia della serie è di Letizia Lamartire.

Attenzione: spoiler. Il 29 novembre 2026 vanno in onda su Rai 1 il terzo e il quarto episodio de «La famiglia Panini – L’avventura delle figurine», la serie con Serena Rossi. Ecco la trama.

Nel terzo episodio Giuseppe scommette su una partita di figurine invendute

Il terzo episodio è ambientato alla fine degli anni Cinquanta. I fratelli Panini sono ormai adulti e l’edicola, guidata da Olga, va a gonfie vele.

Giuseppe, il maggiore dei fratelli, non si accontenta e sogna un salto di qualità. Decide di puntare su una partita di figurine invendute, convinto che il mercato del collezionismo possa premiarle se distribuite nel modo giusto.

Giuseppe deve però ricoverarsi in un sanatorio a Cortina. Si sottopone a un rischioso intervento chirurgico e poi si lancia in un azzardo imprenditoriale che mette a repentaglio le sorti dell’impresa di famiglia.

A Modena, intanto, Olga cerca di tenere uniti i figli. Incoraggia Franco nel suo primo lavoro in banca e sostiene Benito, che da solo prova a sviluppare la distribuzione dei giornali. Fatica invece a trattenere Umberto, che sogna un futuro oltreoceano.

Nel quarto episodio nascono le figurine dei calciatori

Il quarto episodio si apre con un fallimento commerciale: le figurine floreali scavano un buco nei conti dell’edicola. I rapporti familiari si inaspriscono, soprattutto tra Giuseppe e Benito.

Franco prova a rimediare grazie al suo ruolo in banca, mentre Olga tenta di ricucire gli strappi tra i fratelli. Giuseppe non si ferma: è convinto che l’idea sia vincente e che a dover cambiare sia il soggetto.

Sostenuto da Veronica, si affida al proprio intuito e rilancia, questa volta facendo centro. Nascono le figurine dei calciatori, un fenomeno senza precedenti.

I fratelli capiscono però che serve di più: le figurine devono essere più belle e più curate. Mentre lavorano al loro primo album originale, si sente il vuoto lasciato da Umberto, partito per il Venezuela. La mancanza pesa soprattutto su Olga.

Perché le figurine conservano un fascino nostalgico

La serie racconta le figurine come il bene più democratico di tutti. Il racconto arriva fino al 1970, quando i Mondiali in Messico ne sanciscono il successo planetario. Ancora oggi le figurine sono circondate da un mito immortale.

Nell’intervista video a SuperGuida TV, l’attore Federico Cesari ha detto di aver ammirato nel suo personaggio «la forza di concretizzare i sogni e di portare le cose fino in fondo».

L’attore Simone Liberati ha parlato invece dell’allegria del set, fatta di «tavolate condivise» e del «piacere autentico dello stare insieme».

Chi c’è nel cast e dove si vede la serie

«La famiglia Panini – L’avventura delle figurine» racconta la storia della famiglia dagli anni Quaranta ai Mondiali del 1970. Si parte da Modena, poco dopo la fine della Seconda guerra mondiale, con dieci persone: mamma, papà e otto figli che lasciano la campagna per la città.

Al centro c’è Olga Cuoghi Panini, interpretata da Serena Rossi. La regia è di Letizia Lamartire.

Nel cast ci sono anche Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Cecilia Bertozzi, Isabella Montinelli, Elisa Nardini, Adalgisa Manfrida ed Edoardo Pesce, con la partecipazione di Barbora Bobulova.

La serie ha sei episodi, trasmessi in tre appuntamenti, ed è andata in onda su Rai 1 dal 22 novembre 2026. Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, arriverà prossimamente anche su Disney+.

Domande frequenti Quando vanno in onda gli episodi 3 e 4 de La famiglia Panini? Il terzo e il quarto episodio de «La famiglia Panini – L’avventura delle figurine» vanno in onda su Rai 1 il 29 novembre 2026. La serie ha sei episodi, trasmessi in tre appuntamenti, ed è iniziata il 22 novembre 2026. Cosa succede nel terzo episodio de La famiglia Panini? Il terzo episodio è ambientato alla fine degli anni Cinquanta. Giuseppe Panini punta su una partita di figurine invendute, deve ricoverarsi in un sanatorio a Cortina e si sottopone a un rischioso intervento chirurgico. Intanto a Modena Olga cerca di tenere uniti i figli. Quando nascono le figurine dei calciatori ne La famiglia Panini? Nascono nel quarto episodio, in onda su Rai 1 il 29 novembre 2026. Dopo il fallimento commerciale delle figurine floreali, Giuseppe Panini rilancia, sostenuto da Veronica, e questa volta fa centro. Chi c’è nel cast de La famiglia Panini? Serena Rossi interpreta Olga Cuoghi Panini e la regia è di Letizia Lamartire. Nel cast ci sono anche Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Cecilia Bertozzi, Isabella Montinelli, Elisa Nardini, Adalgisa Manfrida ed Edoardo Pesce, con la partecipazione di Barbora Bobulova. La famiglia Panini arriva su Disney+? Sì, la serie arriverà anche su Disney+, ma la data di uscita non è indicata. Per ora va in onda su Rai 1 dal 22 novembre 2026, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma.