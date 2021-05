Antonio Conte è in pole position per la panchina del Real Madrid. Lo ha annunciato EL Chiringuito. Intanto l’ex Zidane piace al Psg

Il mercato allenatori, oltre che in Italia, è entrato nel vivo anche nel resto d’Europa. L’addio di Conte all’Inter ha dato il via ad un giro di allenatori tra le grandi big europee. In Italia, la Juventus ha esonerato Pirlo per riabbracciare dopo due anni Allegri, strappandolo alla concorrenza di Inter e Real Madrid. I nerazzurri, dopo aver dato l’addio al tecnico pugliese, hanno ripiegato su Simone Inzaghi.

Sfumato Allegri, adesso l’obiettivo numero uno del Real Madrid sarebbe proprio Antonio Conte. Infatti, come riporta EL Chiringuito, l’ex tecnico dell’Inter sarebbe in pole per prendere il posto di Zidane sulla panchina dei blancos. Proprio l’addio del francese potrebbe aver dato il via ad un altro valzer di panchine. Zidane al momento è diviso tra la Nazionale francese per il dopo Deschamps e il Psg.

L’attuale tecnico dei parigini, Pochettino, potrebbe a sua volta tornare al Tottenham. Oltre al Real Madrid, con Antonio Conte vicino, anche il Barcellona si prepara ad un cambio in panchina, con Xavi al posto di Koeman. I blaugrana sono anche vicini a rinnovare il contratto di Lionel Messi.