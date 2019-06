Secondo Luigi Di Maio, la trattativa Renault-FCA è fallita a causa dell’interventismo francese. E nel frattempo attacca nuovamente l’Unione Europea

Un’assenza sul dossier spiegata con un attacco all’altra diretta interessata dell’accordo, ovvero la Francia. Se dovessimo dire che Luigi Di Maio è un campione della diplomazia, staremmo sbagliando davvero di grosso. Il ministro dello Sviluppo Economico, rispondendo ad una domanda sull’assenza del Governo sul dossier del fallimento della trattativa Renault-FCA, addossa tutta la colpa alla nazione francese. Ma non è tutto. Perché il leader del Movimento 5 Stelle ne ha per tutti, e sfida anche Bruxelles sul clima teso che si sta creando.

“È l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione. La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con FCA, abbiamo rispettato un’operazione di mercato. Neanche Renault è contenta dell’interventismo dello Stato francese. Se si fa mercato, una grande azienda parla con la sua omologa, non è che interferiscono ministri e presidenti della Repubblica.” ha dichiarato Luigi Di Maio.

Il vicepremier torna anche sul confronto teso con Bruxelles: “Io credo che sia arrivato il momento di dire un’altra cosa. si fanno sicuramente tutti i tagli delle spese inutili dello Stato anche quest’anno, si fa la lotta all’evasione, con il carcere per i grandi evasori, però dobbiamo abbassare la tassazione per riuscire a fare ripartire l’economia e questo lo dobbiamo fare anche con dei margini che ci deve dare l’Unione Europea sugli investimenti, sull’abbassamento del cuneo fiscale.”

Insomma, un capo politico del Movimento 5 Stelle come sempre combattivo e anti-istituzionale.