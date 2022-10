Rishi Sunak: il più giovane, ricco e indiano premier inglese

Rishi Sunak è il primo ministro del Regno Unito di origini asiatiche. Dopo May, Johnson e Truss, sarà il prossimo a prendere il potere senza elezioni generali. L’ultima elezione per la successione risale infatti al 2019, con la vittoria del conservatore Boris Johnson.

Dopo alcune accuse, Johnson si è dimesso ed ha lasciato il posto a Liz Truss. Il mandato della premier conservatrice è però durato soltanto 45 giorni. Battendo la rivale Penny Mordaunt, Sunak è stato considerato il diretto successore di Johnson e Truss.

Dalle origini all’ascesa a Downing Street

Sunak nasce a Southampton nel 1980 da genitori indiani(originari del Punjab) nati e cresciuti entrambi in Africa orientale. La famiglia d’origine ,di media estrazione sociale, aveva fortemente a cuore l’istruzione del giovane. Ciò aveva spinto i genitori di Sunak a risparmiare per permettergli di studiare presso il Winchester College, una delle migliori scuole del Paese.

Dopo il liceo, ha studiato filosofia, politica ed economia ad Oxford conseguendo poi un master all’Università di Stanford. Dopo aver lavorato inizialmente per la Goldman Sachs, si è trasferito negli Stati Uniti. Tornato in Inghilterra nel 2015, Sunak è stato eletto in Parlamento per il seggio di Richmond. In quel periodo, ricoprì diversi incarichi ministeriali minori prima di essere nominato cancelliere dello Scacchiere da Johnson all’inizio del 2020, poco prima dell’arrivo della pandemia.

Il nuovo ministro tra critiche e approvazione

Nonostante sia dica favorevole ad una tassazione minore, Sunak ha favorito un piano di erogazione di fondi pubblici. Questa manovra ha permesso al governo di sostenere cittadini e aziende durante la pandemia. Il programma di Sunak da cancelliere ha garantito gli stipendi di milioni di lavoratori licenziati e ha aiutato molti cittadini della Corona.

Le capacità tecniche e diplomatiche, le attitudini e il portamento elegante del nuovo premier,hanno portato i Media inglesi ad appellarlo come “Dishy Rishi”(l’elegante Rishi).

Oltre agli elogi però, Sunak è stato in passato anche fortemente criticato per alcuni scandali.

Nell’ambito del cosiddetto ‘partygate‘, nel 2020 Sunak è stato scoperto, insieme a Johnson e altre 80 persone, a prender parte ad una festa nell’ufficio del Premier, violando le normative Covid che vigevano all’epoca.

Sunak è stato criticato anche per aver mantenuto la Green card statunitense, anche dopo esser diventato diventato ministro delle Finanze. La moglie, Akshata Murty, è figlia del miliardario Narayana Murthy fondatore del gigante tecnologico indiano Infosys. Si stima che la coppia detenga un patrimonio di 730 milioni di sterline.