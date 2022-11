Quando il rock duro incontra il gioco online

The “Ace of Spades”, l’Asso di Picche, non è solamente una delle carte di maggior valore nel Poker, è anche (e soprattutto aggiungerei) il quarto album dei Motörhead. La traccia omonima è stata pubblicata come singolo nel 1980 ed è forse la canzone più famosa della band londinese. Di cosa parla? Gioco d’azzardo ovviamente.

«Double up or quit, double stake or split, the ace of spades, the ace of spades», ovvero «Ripuntare tutto o abbandonare, raddoppiare la posta o dividerla, l’asso di picche, l’asso di picche». 2 minuti e 48 secondi di pura adrenalina, le rullate di Phil Taylor, i riff di Eddie Clarke e la voce graffiante di Lemmy Kilmister le hanno valso il disco d’oro nel Regno Unito e l’inserimento nella speciale classifica delle 40 Greatest Metal Songs of All Time di VH1.

Non solo questo ovviamente. Parliamo di una band con 40 anni di attività alle spalle e 42 album pubblicati. Ritenuti da tutti una delle migliori band rock/metal di sempre, hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Un tale successo non poteva passare inosservato al mondo del gaming, che da sempre unisce la musica al gioco online. Nasce quindi la slot machine Motörhead, insieme ad altre di band altrettanto famose, come la slot dei guns n roses, quella dei Megadeth e dei Mötley Crüe.

In questo articolo ne vedremo di altre tra le più belle e vincenti presenti in circolazione, ampiamente recensite dagli appassionati di ilcasinoitaliano.eu. Analizzeremo bonus e premi, vedremo come funzionano, quanto sono vincenti e come il divertimento si mixa abilmente al rock duro.

Slot Mötley Crüe

Iniziamo con la slot di prossima uscita (22 dicembre 2022) targata Play’n Go. La software house non è nuova a slot machine a tema rock: Def Leppard: Hysteria, Alice Cooper and the Tome of Madness e Kiss Reels of Rock sono solo alcuni dei titoli presenti nel loro roster. L’azienda svedese pone particolare attenzione ai metallari appassionati di gioco online, pubblicando titoli anche molto di nicchia, con band conosciute solo da veri amanti del genere.

La slot Demon rende omaggio alla famosa band heavy metal inglese; così come la slot Helloween, connubio tra la band power metal tedesca e la festa dei morti; e ancora Lordi, Sabaton, Saxon e Testament. Insomma, ce n’è per chiunque.

La slot Mötley Crüe è in perfetta linea con la band di Los Angeles. Ci troviamo fuori da un locale pieno di neon, alcool, moto e musica a palla. Il gioco è impostato con 5 rulli disposti su 4 file per 20 linee di pagamento. La puntata minima è di 0,20€ e la massima 100€. Le combinazioni di simboli comprendono Nikki Sixx, Mick Mars, Vince Neil e Tommy Lee ed arrivano ad un massimo di 5.000x.

Non potevano mancare i simboli speciali, che mai come in questo caso sono più azzeccati. Troviamo quindi:

Wild Side (brano del 1987): per attivare re-spin vincenti;

(brano del 1987): per attivare re-spin vincenti; Live Wire (brano del 1981): attiva in modo casuale fino a 5 jolly aggiuntivi;

(brano del 1981): attiva in modo casuale fino a 5 jolly aggiuntivi; Girls, Girls, Girls (brano del 1987): simboli Girl che attivano i moltiplicatori di scommessa.

Infine, troviamo la funzione Kickstart My Heart (brano del 1989), che si attiva casualmente su un re-spin per assegnare un moltiplicatore fino a 10x. L’RTP del gioco è del 94,2%.

Slot ZZ Top

Un’altra slot targata Play’n Go per un’altra band leggenda della musica Rock. Parliamo degli ZZ Top, e la slot porta il sottotitolo: “Roadside Riches”. Con questo titolo gli autori vogliono portarci on the road per le strade della Route 66 a bordi di auto e moto rombanti.

La grafica è ottima, semplice ma molto efficace, che ci porta in una strada polverosa del Texas. La colonna sonora, inutile dirlo, riporta il brano hit dell’’83 “Sharp Dressed Man”, ed è una goduria. Tra i simboli troviamo, tra quelli classici e quelli a tema, Billy Gibbons, Dusty Hill e Frank Beard. Anche in questo caso c’è un simbolo Scatter che attiva free spin.

Curiosa la scelta iniziale per i free spin. Ci sono due modalità:

Legs Free Spin : con wild in espansione su ogni giro;

: con wild in espansione su ogni giro; Gimme Free Spin: con wild moltiplicatori su ogni giro.

Il gioco è distribuito in 5 rulli su 4 file, con un RTP del 96,20%. La puntata minima è di 0,20€ e la massima di 100€ con una vittoria massima di 40.000x.

Slot Megadeth

Chiudiamo con la slot omaggio alla band metal statunitense Megadeth. Fondata nel 1983 dal chitarrista, ex Metallica, Dave Mustaine, è considerata una delle più influenti nel genere metal di tutti i tempi. Nella loro carriera hanno venduto oltre 38 milioni di dischi con 28 album pubblicati e una carriera pazzesca fatta di record e riconoscimenti.

La slot è prodotta da Leander Games, con 5 rulli su 4 file e 40 linee di pagamento. Non troviamo simboli “classici”, ma solo tematici, come il plettro, l’amplificatore, la batteria, le chitarre…e ovviamente i membri della band, con Mustaine a fare da jolly. La puntata minima è di 0,40€ e la massima di 200€.

Diverse funzioni presenti:

Mega Nudge : è una sorta di boost che consente di aumentare il moltiplicatore sui rulli centrali;

: è una sorta di boost che consente di aumentare il moltiplicatore sui rulli centrali; Bonus Vic Rattlehead : si attiva quando appaiono i simboli bonus sui rulli 1, 3 e 5, ed attiva una ruota da girare che rivelerà i giochi bonus successivi;

: si attiva quando appaiono i simboli bonus sui rulli 1, 3 e 5, ed attiva una ruota da girare che rivelerà i giochi bonus successivi; Hangar 18 free spin: uno dei giochi bonus. Si ricevono dai 5 ai 15 giri bonus in base a come atterra la Mega-Wheel;

uno dei giochi bonus. Si ricevono dai 5 ai 15 giri bonus in base a come atterra la Mega-Wheel; Head Crusher: secondo gioco bonus. Ci sono 16 prigionieri incappucciati da selezionare. Se scegliamo un prigioniero maschio il moltiplicatore aumenta, se la prigioniera è donna il gioco termina.

In sostanza, una solt fedele allo stile della band, con molte probabilità di vincita che soddisferà appassionati e non.