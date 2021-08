Roma, in Conference League sarà sfida a Trabzonspor o Molde

Il primo sorteggio europeo della Roma targata Mourinho non sorride ai capitolini: Norvegia o Turchia per i play-off di Conference League

La prima vera Roma di José Mourinho scenderà in campo il 19 agosto nell’andata del play-off di Conference League: tutt’altro che fortunato il sorteggio per i capitolini.

Ad affrontare i giallorossi, infatti, sarà la vincente tra Trabzonspor e Molde, due compagini tra le più arcigne della terza competizione Uefa.

Da un lato la quarta classificata della Superliga turca, dietro a Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce, imbottita di vecchie conoscenze del calcio italiano. Dalle più recenti, come Bruno Peres svincolatosi proprio dalla Roma appena un mese fa, e Gervinho, a vecchie glorie come il recordman napoletano Marek Hamsik.

Lo slovacco si è trasferito a Trebisonda dopo la breve parentesi svedese al Göteborg ed è pronto a battagliare come ai vecchi tempi.

Sull’altra sponda del confronto europeo c’è l’attuale capolista del campionato norvegese, quel Molde attualmente sopra 5 lunghezze dai campioni in carica del Bodo Glimt.

Un organico sulla carta inferiore ai rivali turchi, ma attenzione alle possibili sorprese: il Molde, infatti, si presenta alla doppia sfida in una condizione atletica nettamente migliore, avendo disputato già 14 partite di campionato.

Un dettaglio da non trascurare anche per l’eventuale sfida alla Roma nel turno successivo. Il cammino di Mourinho e Co. in Europa inizia subito in salita.