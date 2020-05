Diretta Instagram tra Alex Del Piero e Ronaldo “il fenomeno”: “Meritavi il pallone d’oro, il 5 maggio 2002 distratti per le tante voci”

Due campioni di un’epoca passata. Alex Del Piero e Ronaldo “il fenomeno”, avversari e rivali nei primi anni 2000, si sono ritrovati insieme durante una diretta su Instagram, parlando di vari argomenti del passato. Impossibile dimenticare il 5 maggio 2002, con la sconfitta dell‘Inter che consegnò lo scudetto ai bianconeri. Match passato alla storia anche per le lacrime a fine partita del brasiliano.

L’ex attaccante dell’Inter ritorna a quel giorno amaro: “Il titolo lo abbiamo perso noi, eravamo primi, la Lazio non si giocava niente. In quella settimana uscirono tante cose strane, fra cui la voce per cui Nesta sarebbe venuto all’Inter. Siamo scesi in campo distratti, è una ferita ancora aperta”.

Nello stesso anno, Ronaldo vinse Mondiale e Pallone d’Oro, titolo che però manca a Del Piero: “Ci sono cinque giocatori che avrebbero meritato di averlo: tu, Totti, Maldini, Raul e Roberto Carlos, arrivato per due volte secondo”. “Si, mi sarebbe piaciuto vincerlo”, ammette Del Piero, “ma non provo rammarico, nella vita si vince o si perde. Come mi è successo in finale di Champions o all’Europeo”.

Il brasiliano infine ritorna sugli infortuni che gli hanno condizionato l’intera carriera: “Quando mi ruppi il ginocchio contro la Lazio nel 2000 stavo benissimo fisicamente, non avevo alcun problema. Prima del 2000 ci siamo sempre allenati in maniera molto diversa rispetto ad ora. Spesso mi sono ritrovato a correre con Cafù e Roberto Carlos, e dovevo seguire il loro ritmo per 10 giri di campo.

Per le caratteristiche che avevo a me non serviva. Queste lunghe distanze mi hanno sempre turbato moltissimo. Non voglio dare la colpa a nessuno ma sono stato allenato male. Ci ho messo due anni per recuperare, ma ne sono uscito migliore”.

Leggi anche