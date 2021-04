Non solo Real Madrid, il portoghese sarebbe tentato anche dal ritorno a Manchester: l’agente Jorge Mendes sonda il terreno

Quello che sta vivendo tutt’ora alla Juventus non è di certo il suo momento migliore, e per Ronaldo secondo la Gazzetta dello sport si sta facendo largo sempre di più l’idea di un clamoroso ritorno. Secondo quanto riportato dalla rosea infatti, il fuoriclasse della Juventus è tentato dal ritorno al Manchester United.

Potrebbe interessarti:

La stagione non esaltatante dei bianconeri e i malumori per le sue prestazioni stanno accrescendo la voglia di Cr7 di cambiare aria. Dopo le prime voci circa di un interessamento del Real Madrid nei suoi confronti, smentiti però stesso dal presidente Florentino Perez, Ronaldo ha iniziato ha fare varie riflessioni sul suo futuro.

Una situazione complicata per il portoghese però. Secondo la Gazzetta queste ultime partite avrebbero convinto Ronaldo che il suo tempo a Torino fosse terminato, iniziando a guardarsi intorno e lo United rappresenta per lui una concreta possibilità di approdo. L’asso portoghese sarebbe disposto anche a ridursi di molto lo stipendio scendendo fino a 20 milioni rispetto a quello attualmente percepito alla Juve di 31.

A Manchester, Solskjaer di certo non si opporrebbe ad un suo ritorno che avrebbe anche molto fascino e potrebbe rivelarsi una mossa formidabile in ambito commerciale. Ma alla Juventus, sempre secondo la rosea, per il momento sono tranquilli. C’è infatti la questione legata al fisco che va incontro alla permanenza a Torino di Ronaldo: il portoghese paga meno tasse in Italia rispetto ad un suo ipotetico passaggio oltremanica.