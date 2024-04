Salerno Solidale e Impronte Poetiche APS tra i protagonisti della Paper Week di Comieco

di Rita Milione

Ritorna per la IV edizione la Paper Week, la campagna dedicata all’informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Rai Per la Sostenibilità.

Dall’8 al 14 aprile 2024 i cittadini di tutta Italia potranno approfondire il grande tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire l’enorme valore della filiera del riciclo attraverso visite guidate, mostre, convegni, laboratori creativi, spettacoli ed eventi su tutto il territorio nazionale, con un focus particolare quest’anno su Salerno scelta come “Capitale del riciclo 2024”. Salerno Solidale e Impronte Poetiche APS parteciperanno alla manifestazione con ISOLA VERDE POETICA: CONIUGARE POESIA E RISPETTO PER L’AMBIENTE, Una Domenica Differente al Parco Pinocchio di Salerno, in programma il 14 aprile dalle 9.00 alle 13.00.

I partecipanti che parteciperanno all’Isola Verde Poetica giocheranno con i rifiuti, portati da casa o prodotti durante l’evento, sotto la guida dei volontari dell’associazione, promuovendo la consapevolezza ambientale. Saranno sfidati ad indovinare i colori della raccolta differenziata secondo gli standard normativi, ad individuare il corretto conferimento dei materiali post consumo nei contenitori differenziati e il corretto conferimento degli errori comuni presenti sulla ruota dei falsi amici della raccolta differenziata, in particolare per i rifiuti di imballaggio di carta, cartone e cartoncino. Saranno premiati per ogni passo del gioco superato, con doni poetici incentrati su eco versi che invitano all’azione e al rispetto dell’ambiente e doni offerti dal bar del Parco Pinocchio.

L’Isola Verde Poetica è aperta a tutti, grandi e piccini, e non è richiesta alcuna iscrizione per partecipare. Vi

aspettiamo il 14 aprile presso il Parco Pinocchio dalle 9.00 alle 13.00. Un evento imperdibile per divertirsi e apprendere nuove conoscenze sulla raccolta differenziata e il riciclo dei materiali cellulosici. Il programma completo della Paper Week è disponibile sul sito comieco.org.