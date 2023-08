Salerno, svolta “green”: al via l’installazione di 20 colonnine di ricarica per auto elettriche

di Rita Milione

Rinnovato dall’amministrazione comunale di Salerno l’impegno – come riporta Salerno notizie – alla mobilità sostenibile incentivando la diffusione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio cittadino, tale da favorire la transizione verso sistemi di trasporto a zero emissioni.

Il Comune di Salerno ha disposto l’installazione di venti colonnine di ricarica per i veicoli elettrici sul territorio comunale, da posizionare nelle aree di parcheggio, previa verifiche di fattibilità.

“L’attuale offerta di ricarica elettrica della città di Salerno non risulta essere omogenea, in quanto la maggior parte dei punti di ricarica, presenti sul territorio, non è ad accesso pubblico ed è, inoltre, ubicata in aree private – si legge nella deliberazione di giunta – Appare urgente implementare la rete di ricarica elettrica al fine garantire un’offerta di ricarica omogeneamente distribuita sul territorio e di incentivare, in tal modo, la diffusione di veicoli elettrici”.