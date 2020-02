Registrata questa notte una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 al largo di Olbia in Sardegna. Nessun danno a persone o cose

La scorsa notte, è stata registrata una scossa di terremoto in Sardegna. L’intensità registrata è di magnitudo 3.5, con epicentro registrato a 61 chilometri ad est di Olbia. La profondità della scossa è stata registrata a 23 chilometri, in pieno mare. In questo caso, data la scarsa intensità del fenomeno, non sono stati registrati danni a persone o cose. A dare la notizia del terremoto è stato l’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La scossa è stata registrata al largo della Sardegna alle ore 00:46. Sul sito dell’INGV scrivono: “Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: Tirreno Centrale (MARE), il

17-02-2020 23:46:54 (UTC) 10 ore, 14 minuti fa

18-02-2020 00:46:54 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.79, 10.2 ad una profondità di 23 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma“.

In questo caso l’intensità del terremoto non è stata tale da essere rilevate dagli abitanti della Sardegna. In ogni caso, dal 1985 ad oggi la zona interessata non è nuova a piccole scosse. Negli ultimi 35 anni sono state registrate varie scosse di debole intensità e gli effetti di tali fenomeni non sono mai stati preoccupanti.

