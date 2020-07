La Juventus si avvicina a grandi passi alla conquista del nono Scudetto consecutivo: un traguardo raggiungibile contro l’Udinese. Tutte le combinazioni

Nono Scudetto consecutivo: loading 90%. La Juventus ha compiuto un grande passo verso la conquista dell’ennesimo titolo in Serie A: dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Lazio, i bianconeri sono saliti a +8 sull’Inter e +9 sull’Atalanta a 4 giornate dal termine.

Sarri e la sua squadra non fanno calcoli ma c’è chi pensa a preparare già la festa Scudetto per giovedì prossimo: infatti, in base ad una serie di incastri, la Juventus potrebbe laurearsi campione d’Italia con tre giornate d’anticipo. I bianconeri dovranno vincere contro l’Udinese ma giocheranno dopo Inter e Atalanta, che scenderanno in campo – rispettivamente – mercoledì sera e questa sera.

Affinché la Juventus festeggi lo Scudetto con tre giornate d’anticipo servirà che le squadre di Conte e Gasperini non vincano contro Fiorentina e Bologna. Esiste anche la possibilità di una vittoria del titolo pareggiando con l’Udinese ma Inter e Atalanta dovrebbero perdere i rispettivi match (nel caso della Dea anche pareggiare) per far partire la festa bianconera. Ormai esclusa dalla lotta al titolo la Lazio di Simone Inzaghi: il post-pandemia è stato disastroso e la squadra biancoceleste è crollata a -11 dalla vetta.

In casa Juventus inizia il conto alla rovescia verso il nono titolo consecutivo: se non sarà titolo giovedì, appuntamento rimandato a domenica 26 luglio, quando allo Stadium arriverà la Sampdoria già salva.

