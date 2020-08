A settembre si rientra a scuola. Ecco le regole ufficiali del Miur, contenute nelle Faq diramate dal Ministero

Il rientro a scuola è previsto per settembre. Il Miur illustra le modalità con cui si tornerà tra i banchi attraverso una serie di Faq che contengono le regole ufficiali per il prossimo anno scolastico 2020/2021.

Scuola: regole per il rientro

Oltre ai documenti ufficiali sulla pagina di Rientriamo a scuola, la sezione “Domande e risposte” chiarisce molti dubbi circa il rientro scolastico. Si tornerà in aula a partire dal 14 settembre così come era stato stabilito dall’ordinanza firmata dal Ministro Azzolina lo scorso 24 luglio. Alcune regioni, però, hanno preferito non far coincidere l’apertura con questa data: la Puglia, ad esempio, ha deciso di aprire i battenti il 24 settembre.

Il 1° settembre, invece, avranno inizio le attività d’integrazione e recupero degli apprendimenti per coloro che non hanno ottenuto la sufficienza o che, su suggerimento dei docenti, hanno comunque bisogno di attività di consolidamento e potenziamento.

Sulla didattica a distanza, il Miur precisa: “Si tornerà in classe e il servizio scolastico sarà erogato con le lezioni in presenza. La didattica digitale potrà essere utilizzata in modo complementare e integrato solo nella scuola secondaria di secondo grado, come previsto nel Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020 e come ribadito nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata. Solo in caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il ricorso alla Didattica digitale integrata per tutti gli altri gradi di scuola.”

Orario delle lezioni

Tra le indicazioni ufficiali del Miur per il rientro a settembre anche quelle che riguardano l’orario delle lezioni. Il Miur chiarisce, come Azzolina stessa ha fatto in più di un’occasione, che l’unità oraria può essere flessibile, quindi durare meno di un’ora, per una più efficace organizzazione delle attività didattiche, ma “non si perderà neanche un minuto del monte orario previsto. La riduzione dell’unità oraria è già adottata in molte scuole, poiché prevista da più di venti anni dal Regolamento sull’Autonomia scolastica.”

Uso della mascherina

Per quanto concerne l’uso della mascherina, il Miur dichiara: “Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza (CTS) si esprimerà nel mese di agosto sull’obbligo di utilizzo della mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni. Per chi ha meno di 6 anni è già previsto che non si debba utilizzarla.”

