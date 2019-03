Tra le vittime dell’incidente aereo questa mattina in Kenya, c’è anche Sebastiano Tusa assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia

Sono centocinquantasette le vittime dell’incidente aereo avvenuto questa mattina in Etiopia: tra loro anche l’italiano Sebastiano Tusa, assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia e sovrintendente del mare.

Tusa stava recandosi in Kenya dov’era stato già a Natale scorso con la moglie Valeria Patrizia Livigni (direttrice del Museo d’arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo) per una conferenza promossa dall’Unesco con gli archeologi di tutto il mondo, volta a fare luce sulle potenzialità di Malindi come polo per il recupero delle tradizioni e della cultura di tutto il Kenya.