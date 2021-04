- Consigliato per te -

Dopo qualche indiscrezione sembra ufficialmente finita la love story tra l’attore turco Can Yaman e Diletta Leotta, nota giornalista

Sembrava vero amore quello tra l’attore turno Can Yaman e Diletta Leotta, nota giornalista sportiva. Un amore nuovo il loro, sbocciato solo pochi mesi fa, ma che già faceva parlare di prossime nozze. Poche settimane fa, infatti, i due erano stati paparazzati insieme mentre sceglievano un anello di fidanzamento e si parlava anche di una vicinissima convivenza: i due sembrava che cercassero casa. Poi l’ultimo scatto su Instagram il giorno di Pasqua in cui si mostravano felici e sorridenti con il loro uovo personalizzato.

Da allora silenzio. Zero storie insieme e zero foto, che da diversi mesi erano ormai un rituale centrale della loro relazione. Questa assenza dai social già aveva destato sospetti, ma la ciliegina sulla torta sarebbe arrivata nelle scorse ore, quando Can Yaman non solo ha cancellato il suo seguitissimo profilo Instagram, ma sarebbe anche tornato in Turchia. Altro indizio che tra i due sarebbe ufficialmente finita, è anche una frase di Diletta Leotta che gira in un video sul web e in cui in strada con Daniele Battaglia, alla domanda: “Dov’è Can Yaman? Ha chiuso il profilo Instagram?” lei ha risposto “No Comment“. Infine, già prima che lui sparisse dai social molti avevano notato una poca interazione sotto le foto della Leotta che prima accoglievano like e commenti dal profilo del bell’attore turco.

Vero amore o trovata pubblicitaria?

- Consigliato per te -

Insomma, chissà come stanno davvero le cose. In molti dopo quanto accaduto continuano infatti a credere che sia tutta una finta e che tra Can Yaman e Diletta Leotta non ci sia mai stata alcuna relazione. Fin dall’ufficializzazione della loro frequentazione le critiche sono state molte, proprio a causa delle quali Can avrebbe deciso di lasciare Instagram. Nelle scorse ore poi il fotografo Paolone ha dichiarato che i due avrebbero organizzato tutto solo per scopi mediatici: sarà davvero così? Non ci resta che aspettare ulteriori indiscrezioni. Anche se molte cose fanno pensare che sia davvero così.