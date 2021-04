La Serie A si avvia alla fase finale ed oggi ben 4 anticipi del 31° turno del torneo. Le probabili formazioni dei match e consigli Fantacalcio

Probabili formazioni Serie A e consigli Fantacalcio. Il massimo campionato italiano arriva nella fase decisiva della stagione: il sabato che apre il 31° turno offre ben 4 anticipi, in virtù dell’imminente turno infrasettimanale in arrivo tra martedì e mercoledì prossimo.

Potrebbe interessarti:

Crotone-Udinese

Il 31° turno di Serie A si apre allo stadio “Ezio Scida” dove i pitagorici sono all’ultima chiamata per darsi un segnale di speranza per questo finale di stagione. Di contro invece i friulani di Gotti sono chiamati ad invertire il trend dopo tre sconfitte consecutive. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria-Hellas Verona

In contemporanea a Crotone-Udinese, va in scena la sfida del “Ferraris” dove si affrontano due squadre ‘tranquille’ per la posizione di classifica ma vogliose di migliorare il proprio ‘score’ stagionale. I blucerchiati provano ad avvicinarsi al 9° posto, occupato proprio dagli scaligeri di Ivan Juric. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo-Fiorentina

Gol e spettacolo promette la sfida del “Mapei Stadium” che va in scena alle ore 18. I neroverdi per continuare nel proprio percorso di rafforzamento per mantenere l’ottavo posto in classifica mentre i viola cercano punti per chiudere la pratica salvezza. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari-Parma

Match thrilling alla “Sardegna Arena” dove si chiude il sabato del 31° turno di Serie A. Vietata la X: entrambe le squadre hanno un disperato bisogno di punti per restare in vita e non far scappare le dirette concorrenti per la salvezza. Obbligo dei tre punti. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

Per i consigli Fantacalcio per la trentunesima giornata di Serie A clicca qui