Cristiano Ronaldo salterà il big match tra Atalanta e Juventus. Il portoghese non ha recuperato da un precedente infortunio

La Juventus si prepara al big match con l’Atalanta, decisivo nella corsa per entrare in Champions League. Lo scudetto sembra ormai irraggiungibile, con l’Inter distante 12 punti, e i bianconeri devono concentrarsi per non rimanere fuori dalla Coppa Europea più ambita. Di fronte i bergamaschi che si trovano nel loro periodo migliore, e che hanno ritrovato i gol di Zapata. Una sfida delicata, in cui però mancherà Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, infatti, non sarà convocato per la gara di domani per un problema ai flessori. Queste le parole di Pirlo in conferenza stampa: “Non sarà della partita domani con l’Atalanta. Non ha recuperato da un problema al flessore, con lui e col dottore abbiamo deciso così. Era troppo rischioso portarlo domani, avrebbe rischiato un infortunio, abbiamo preferito lasciarlo a riposo per provare a recuperarlo per mercoledì. Il problema di Ronaldo nasce da lunedì, i flessori erano carichi, ha fatto differenziato, poi ha fatto con la squadra, senza riuscire a spingere. Abbiamo parlato tutti e deciso così, non volevamo portarlo a spingere dopo i viaggi, anche la nazionale lo ha condizionato. Un accumulo di tante gare lo ha portato a non recuperare da questo fastidio”.