Il sottosegretario alla Sanità Costa apre alla presenza dei tifosi allo stadio per la 38ª di Serie A: “Farò di tutto perché ciò accada”

Intervenuto ai microfono di “Sky Tg24” il sottosegretario alla Sanità Andrea Costa ha parlato dell’eventualità di riaprire gli stadi ai tifosi in occasione dell’ultima giornata di Serie A in programma nel weekend tra il 22 e il 23 maggio prossimi.

“Farò il possibile perchè l’ultima giornata di campionato si possa giocare con il pubblico, anche per una questione di sicurezza“. Con queste esatte parole Costa ha annunciato la volontà di tornare alla normalità a piccoli passi.

Si tratterebbe di un apertura al 25% della capienza totale degli impianti e non è da escludere che al momento dell’acquisto del biglietto sarà chiesto di effettuare un tampone nelle 48 ore prima dell’evento. Restrizioni necessarie per la totale sicurezza dei tifosi che si accingeranno a raggiungere lo stadio in questione.

Un’ottima notizia per quelle squadre ancora in corsa per l’obbiettivo stagionale e che potrebbero contare sulla spinta dei propri tifosi nel momento decisivo del campionato. Chi potrebbe decisamente beneficiare di questo provvedimento sarebbe sicuramente l’Atalanta di Gasperini che alla 38ª giornata ospiterà il Milan a Bergamo in quella che sarà, molto probabilmente, una sfida da dentro fuori per quanto riguarda la partecipazione alla prossima Champions League.

Altra squadra che potrebbe beneficiarne è l’Inter campione di Italia che, in questo modo, potrà festeggiare il 19º scudetto con una piccola delegazione di tifosi presenti sugli spalti di San Siro.

Una sorta di prova generale in vista dell’inizio degli Europei previsto l’11 giugno a Roma, un europeo che vuole essere il simbolo della rinascita di un Paese che, ad un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, si accinge a compiere i primi piccoli passi verso la normalità.