Calenda vorrebbe capire prima le intenzioni di Nicola Zingaretti. Il neo-segretario sarebbe intenzionato a partecipare con il simbolo “PD”

Nulla da fare. Il sogno di creare un partito super-europeo democratico, da parte di Carlo Calenda, potrebbe fallire, proprio dopo l’elezione di Nicola Zingaretti alla segreteria del Partito Democratico. Infatti, l’intenzione del neosegretario democratico sarebbe quella di andare alle Europee sotto il simbolo “PD“, in modo da non alterare e da non consumare rivoluzioni radicali.

“Ho cancellato la trasferta in Sicilia per presentare @SiamoEuropei. Occorre chiarire qual è la posizione del @pdnetwork e di @Piu_Europa prima di andare avanti. Nessuna polemica ma solo una doverosa verifica prima di far lavorare i militanti sui territori.” ha scritto Calenda, in un post su Twitter.

Dunque, nulla da fare. Il suo sogno è destinato a restare tale.