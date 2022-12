Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il nome della bambina: significato

Si chiamerà Celine la prima figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Peccato, però, che a rivelare il nome della piccola non siano stati i genitori ma Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

“Sophie è incinta. Aspetta una bambina e si chiamerà Celine” ha detto il conduttore in diretta su Canale 5. A riprenderlo, Giulia Salemi che gli ha fatto notare che la coppia non lo aveva ancora detto: “Alfonso, qui in un tweet dicono che hai spoilerato il nome della figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Io non ti dirò mai niente”, ha scherzato l’opinionista social. “Ma sono andati a Verissimo a raccontare la gravidanza! Ah, non avevano ancora detto il nome?”, ha continuato Signorini, rendendosi conto della gaffe.

Il nome Celine deriva dal latino “caelum, caelestis” ossia “del cielo“. Il corrispettivo italiano è infatti Celeste, ma è un nome diffuso soprattutto in Francia.

Sophie e Alessandro si sono conosciuti durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip e una volta fuori sono stati inseparabili e soprattutto social: dalla proposta di matrimonio sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, all’annuncio della gravidanza con un video. Non si sono fatti mancare nemmeno il gender reveal in diretta nello studio di Verissimo.