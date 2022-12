Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: rivelato il sesso del bambino

Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 3 dicembre, sono stati ospiti al programma di Silvia Toffanin, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la coppia che si è conosciuta e si è fatta conoscere al Grande Fratello Vip.

Tra Sophie Cadegoni e Alessandro Basciano è stato subito amore a prima vista, e la coppia nel corso de tempo si è dimostrata sempre più solida a affiatata. Nel corso di un red carpet al Festival di Venezia, Basciano ha poi fatto a Sophie una proposta di matrimonio del tutto plateale, e la ragazza, tra gli applausi e le lacrime di commozione, ha poi detto il fatidico sì.

E adesso i due aspettano il loro primo figlio (per Alessandro sarà il secondo dopo la nascita di Nicolò, avuto da una precedente relazione); anche se entrambi hanno aspettato la loro ospitata a Verissimo per scoprire il sesso del bimbo in arrivo.

In studio gli è stata consegnata una scatola contente un orsacchiotto di peluche rosa, per simboleggiare l’arrivo imminente di una femminuccia. “Ho preparato tanti nomi, ed erano tutti femminili. E’ sempre stato il mio sogno avere una bimba femmina”– ha dichiarato Sophie Codegoni.

La Codegoni ha poi aggiunto che la gravidanza è stata motivo di grande gioia, visto che alcuni medici le avevano detto che avrebbe avuto difficoltà a diventare mamma, a causa di alcuni problemi ormonali: “Mi dissero che per vari problemi ormonali avrei fatto fatica a rimanere incinta. Ma ho sempre avuto questo sogno, e la gravidanza è arrivata nel momento giusto. Mia mamma ha pianto di felicità, mentre invece la mamma di Alessandro ci ha messo del tempo a realizzare la cosa“.

La coppia ha poi confermato che ha intenzione di spostare la data del matrimonio, in modo da occuparsi della bimba in arrivo. Non resta che fare le nostre migliori congratulazioni alla coppia!