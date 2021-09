Sossio Aruta dice addio alla sua storia con Ursula Bennardo

Sarebbe definitivamente finita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Ad annunciare la fine della loro storia, nata tra le poltroncine rosse di Uomini e Donne, è lo stesso Sossio. Dopo la fine del noto dating show di Maria De Filippi, Sossio e Ursula hanno provato a portare avanti la loro storia, mettendo anche il loro amore alla prova. I due hanno, infatti, partecipato al noto viaggio dei sentimenti di Temptation Island e ne uscirono da separati, salvo poi riprovarci qualche mese dopo.

Da allora le cose non sono andate sempre in crescendo tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Le loro incompatibilità caratteriali li hanno portati nuovamente alla rottura, che stavolta sembra definitiva. Sui social Sossio ha pubblicato una foto con scritto “Game Over”.

Nella caption della foto si legge invece cosa è successo: “Mi dispiace deludere tutte quelle persone che hanno sognato e si sono emozionate per la nostra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia e che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra splendida bambina Bianca. Ma purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea…Prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”.

Poco dopo, sempre sui social, non ha tardato ad arrivare il commento di Ursula, che ha scritto: “Per me quando finisce un rapporto non si scrive Game Over, per il semplice motivo che non è stato un gioco… Mah…”. Poi ha aggiunto: “Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”.

Insomma, nonostante la loro piccola Bianca, Sossio e Ursula hanno preso nuovamente due strade diverse e chissà se stavolta sarà definitivo oppure no.