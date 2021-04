Appuntamento imperdibile, stasera in tv, con il comico Alessandro Siani che ci terrà compagnia con una divertente commedia. Ecco il titolo

Stasera in tv, risate assicurate, dalle ore 21.10 su Rai Movie (canale 24 del ddt), con la commedia “Mister felicità” del comico Alessandro Siani. Risultando il film più visto in Italia nell’inizio del 2017 con un incasso di oltre 7 milioni, dopo “Il principe abusivo” e “Si accettano miracoli”, Siani propone una commedia che, a detta sua, “ha un titolo importante, addirittura ingombrante per un film comico“.

Potrebbe interessarti:

Trama

Martino (Alessandro Siani) è un ragazzo di origini napoletane molto pigro che vive sulle spalle della sorella Caterina (Cristiana Dell’Anna) nella sua casa in Svizzera. Quest’ultima, improvvisamente, rimane coinvolta in un incidente stradale ed è impossibilitata a lavorare e, in più, ha bisogno di assistenza e cure che hanno un costo che lei non può sostenere. Per questo, Martino sostituisce la sorella diventando l’uomo delle pulizie presso il Dottor Guglielmo Gioia, un mental coach.

Approfittando dell’assenza del Dottore del padrone di casa, Marino cerca un modo per aiutare economicamente sua sorella a sostenere le costose cure di riabilitazione. Cos’ha intenzione di fare? Semplice, utilizzando il nome “Mister felicità“, si finge assistente del dottore aiutando alcuni pazienti tra cui Arianna Croft (Elena Cucci), pattinatrice professionista e più volte campionessa che ha perso la motivazione e l’autostima a causa di una caduta.

Tra loro il rapporto diventerà sempre più profondo tanto che decidono di intraprendere una relazione amorosa. Il Dottor Gioia come reagirà quando scoprirà ciò che ha fatto Martino? Per scoprirlo, non perdetevi, stasera in tv, l’appuntamento alle ore 21.10!