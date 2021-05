Netflix ha rilasciato poche ore fa un nuovo teaser di Stranger Things, in cui si vengono mostrate delle cifre: saranno la data di uscita della 4 stagione?

Una delle serie Netflix più celebri ed apprezzate in tutto il panorama delle serie tv sta per arrivare con la quarta stagione. Stranger Things dunque riparte, dopo aver fatto storcere il naso a qualche fan dopo la fine della terza stagione. Effettivamente, 2 anni fa, nonostante il grande successo ottenuto, gli ultimi 8 episodi della serie non furono apprezzati poi da tutti. C’è chi ha detto che l’atmosfera più dark-horror non vi si addiceva, chi invece non aveva gradito la metamorfosi dei personaggi. Alcuni invece non erano entusiasti dell’uso smodato dei toni anni 80′, di cui ormai si abusa in molte produzioni. Ma siamo tutti d’accordo sul fatto che vogliamo assolutamente capire come la storia andrà a finire, e se finirà.

Potrebbe interessarti:

Per questo Netflix oggi ha rilasciato l’ennesimo teaser di Stranger Things, forse quello più indicativo. Dopo le prime anticipazioni, in cui abbiamo appreso (con gioia) che Hopper è sopravvissuto, rinchiuso in qualche gulag della Madre Patria Rossa, il filmato di oggi ci ha lasciati più interdetti, e soprattutto incuriositi. Il teaser ha infatti mostrato alcune scene riguardanti Eleven, la protagonista della serie. Ma un particolare ha attirato l’attenzione di tutti. In una delle scene, sono figurati alcuni numeri, 3,5,6.

Il via alle teorie secondo cui quei numeri indicherebbero la data di rilascio della quarta stagione, non ancora annunciata ufficialmente. Sarà sicuramente una strategia per accrescere l’hype sull’attesa dei fan. Le ipotesi più accreditate continuano a fare riferimento alla fine del 2021 se non all’inizio del 2022, dopo in seguito al rallentamento delle riprese a causa del Covid-19. Data o non data, non vediamo l’ora di scoprire cosa è accaduto davvero ai personaggi della storia.